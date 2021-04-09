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20:53 09.04.2021

Pfizer и BioNTech подали заявку на разрешение прививать их вакциной в США подростков 12-15 лет

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Pfizer и BioNTech подали заявку на разрешение прививать их вакциной в США подростков 12-15 лет

Американская компания Pfizer и немецкая BioNTech направили заявку в надзорные ведомства США с целью расширить применение вакцины Pfizer-BioNTech против коронавируса COVID-19 на лиц в возрасте 12-15 лет.

"Pfizer и BioNTech запросили поправки в разрешение на экстренное использование в США вакцины Pfizer-BioNTech с целью расширить ее применение на подростках от 12 до 15 лет. Компании в ближайшие дни планируют запросить аналогичные постановления регулирующих органов других стран по всему миру", - говорится в заявлении компаний.

Согласно заявлению, их запрос основывается на результатах клинических испытаний препарата с участием лиц 12 - 15 лет - с признаками COVID-19 и без, причем речь идет "о 100% эффективности и о быстром иммунном ответе после вакцинации препаратом от COVID-19".

Отмечается, что испытуемые хорошо переносили побочные реакции от введения препарата, при этом наблюдались те же эффекты, что и при испытаниях с участием лиц 16 - 25 лет. Кроме того, все участники продолжат оставаться объектом наблюдения специалистов в течение двух лет после введения второй дозы препарата.

"Эти заявки представляют собой крайне важный шаг в нынешних усилиях Pfizer и BioNTech поддержать меры правительств (разных стран - ИФ) по расширению вакцинации в глобальных масштабах", - говорится в пресс-релизе.

До этого компании уже сообщали, что вакцина показала 100% эффективности в предотвращении коронавирусной инфекции у подростков в возрасте 12-15 лет. Кроме того, вакцину "хорошо переносят" люди из данной возрастной группы.

В начале апреля Pfizer и BioNTech объявили, что их вакцина от COVID-19 эффективна на 91,3% в период как минимум до шести месяцев после введения второй дозы препарата. В документе Pfizer отмечалось, что вакцина также показала стопроцентную эффективность против южноафриканского штамма коронавируса

В BioNTech добавили, что на данный момент компании также проводят клинические испытания вакцины среди детей в возрасте от шести месяцев до 11 лет. Уже стартовали испытания вакцины на группе детей от пяти до 11 лет. Тестирование препарата на детях двух-пяти лет планируется начать тоже.

Вакцина разработки Pfizer и BioNTech первой получила одобрение в США и ЕС. Ее эффективность в предотвращении заболевания COVID-19 через семь дней после двухдозовой вакцинации оценивают в 95%. По данным BioNTech, эффективность препарата спустя две недели после введения второй дозы еще выше - 97%.

Теги: #сша #вакцина #pfizer #подростки
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