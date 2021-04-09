На Харьковщине треть прививок от COVID-19 приходится на облцентр - ОГА

Согласно предварительному распределению, в Харьковскую область должно поступить 8 520 доз китайской вакцины Sinovac, а также 7 200 доз вакцины Pfizer, сообщил и.о. директора департамента здравоохранения областной государственной администрации Игорь Волченко.

"Харьков получит 8 520 доз Sinovac. Это предварительное распределение. Также есть информация что в Харьковскую область распределено 7 200 доз вакцины производства Pfizer", - сказал Волченко на брифинге в пятницу.

Он отметил, что Sinovac планируется использовать для маломобильных людей преклонного возраста и их опекунов, а Pfizer- для пациентов и персонала интернатных учреждений.

По словам Волченко, на данный момент согласие на вакцинацию Pfizer'ом дали 1 873 пациентов и работников интернатных учреждений.

И.о. директора департамента здравоохранения ХОГА сообщил также, что сейчас продолжается процесс вакцинации Covishield. По состоянию на утро пятницы было привито 13 499 человек, в том числе 4 439 в Харькове.