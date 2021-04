В возрасте 50 лет умер американский рэпер DMX

Американский рэпер Эрл Симмонс, известный под псевдонимом DMX, скончался в пятницу в возрасте 50 лет, сообщает журнал People.

"Мы с глубочайшей скорбью сообщаем, что сегодня наш любимый DMX, в рождении Эрл Симмонс, скончался в возрасте 50 лет в больнице города Уайт-Плейнс, находясь в окружении семьи, после того, как в течение последних нескольких дней он был подключен к аппаратам жизнеобеспечения", - говорится в сообщении семьи музыканта.

"Эрл был бойцом, который сражался до самого конца. Он всем сердцем любил семью, и мы дорожили временем, которое мы провели с ним. Музыка Эрла вдохновила бесчисленное число поклонников по всему миру, и его культовое наследие будет жить вечно", - добавили родственники рэпера.

В больницу DMX попал неделю назад, после того как его настиг инфаркт. В тот момент он находился дома.

DMX - автор таких хитов как X Gon' Give It To Ya, Party Up (Up in Here) и Dogs Out. За свою карьеру он также успел сняться в нескольких фильмов, среди которых картины "Никогда не умирай в одиночку" и "Тьма на окраине города".