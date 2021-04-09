События

20:10 09.04.2021

В возрасте 50 лет умер американский рэпер DMX

1 мин читать
В возрасте 50 лет умер американский рэпер DMX

Американский рэпер Эрл Симмонс, известный под псевдонимом DMX, скончался в пятницу в возрасте 50 лет, сообщает журнал People.

"Мы с глубочайшей скорбью сообщаем, что сегодня наш любимый DMX, в рождении Эрл Симмонс, скончался в возрасте 50 лет в больнице города Уайт-Плейнс, находясь в окружении семьи, после того, как в течение последних нескольких дней он был подключен к аппаратам жизнеобеспечения", - говорится в сообщении семьи музыканта.

"Эрл был бойцом, который сражался до самого конца. Он всем сердцем любил семью, и мы дорожили временем, которое мы провели с ним. Музыка Эрла вдохновила бесчисленное число поклонников по всему миру, и его культовое наследие будет жить вечно", - добавили родственники рэпера.

В больницу DMX попал неделю назад, после того как его настиг инфаркт. В тот момент он находился дома.

DMX - автор таких хитов как X Gon' Give It To Ya, Party Up (Up in Here) и Dogs Out. За свою карьеру он также успел сняться в нескольких фильмов, среди которых картины "Никогда не умирай в одиночку" и "Тьма на окраине города".

Теги: #сша #смерть #рэпер
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:53 09.04.2021
Pfizer и BioNTech подали заявку на разрешение прививать их вакциной в США подростков 12-15 лет

Pfizer и BioNTech подали заявку на разрешение прививать их вакциной в США подростков 12-15 лет

19:11 09.04.2021
Байден просит выделить Пентагону более $700 млрд, в частности, для сдерживания РФ и КНР

Байден просит выделить Пентагону более $700 млрд, в частности, для сдерживания РФ и КНР

15:10 09.04.2021
Два корабля ВМС США проследуют в Черное море на следующей неделе - СМИ

Два корабля ВМС США проследуют в Черное море на следующей неделе - СМИ

10:30 09.04.2021
Делегация США во главе с атташе по вопросам армии и обороны посетила зону ООС

Делегация США во главе с атташе по вопросам армии и обороны посетила зону ООС

04:45 09.04.2021
Два центра вакцинации Johnson & Johnson закрыты в США из-за побочных реакций на вакцину

Два центра вакцинации Johnson & Johnson закрыты в США из-за побочных реакций на вакцину

01:23 09.04.2021
Американские санкции против РФ следует ждать не раньше следующей недели - Белый дом

Американские санкции против РФ следует ждать не раньше следующей недели - Белый дом

09:00 08.04.2021
Площадки за пределами США задействуют при проведении церемонии "Оскара"

Площадки за пределами США задействуют при проведении церемонии "Оскара"

05:04 08.04.2021
Замминистра обороны США и ее коллеги из ряда стран НАТО подтвердили поддержку Украины –Пентагон

Замминистра обороны США и ее коллеги из ряда стран НАТО подтвердили поддержку Украины –Пентагон

01:02 08.04.2021
США не исключают возможности снятия ряда санкций с Тегерана – госдеп

США не исключают возможности снятия ряда санкций с Тегерана – госдеп

23:52 07.04.2021
США согласны на вывод своих военных из Ирака, сроки определят позже – заявление

США согласны на вывод своих военных из Ирака, сроки определят позже – заявление

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники обстреляли украинские позиции под поселком Луганское, потерь нет

Госкомиссия ТЭБ и ЧС установила "красный" уровень эпидопасности в Харьковской области с 11 апреля – Немчинов

Шмыгаль предложил Кличко обратиться к президенту с предложением о назначении нового главы КГГА, если ему недостаточно полномочий для борьбы с COVID-19

Зеленский 10 апреля посетит с рабочим визитом Турцию – пресс-служба президента

Россия пытается дискредитировать Украину на международной арене и посеять панику среды жителей временно оккупированных территорий – Хомчак

ПОСЛЕДНЕЕ

В Донецкой области за неделю из-за нарушений закрыли девять АЗС - обладминистрация

Власти Грузии решили сделать дни после пасхальных праздников нерабочими, чтобы ограничить мобильность граждан

На Харьковщине треть прививок от COVID-19 приходится на облцентр - ОГА

На Трухановом острове демонтируют самовольно установленный ограждающий забор - Нацполиция

Во Львовской области медицинская авиация впервые доставила пациентку в больницу

В Херсоне на 10-15 апреля усилен карантин

"Укрзализныця" возобновляет продажу билетов в Ивано-Франковскую область, а в Харьковской пока что прекращать не будет – Криклий

Во Львовской области двух юношей приговорили к 12 и 8 годам лишения свободы за убийство двух бездомных

Железнодорожная больница Одессы получила 60 млн грн на подготовку к приему ковидных пациентов, но не смогла провести кислород – комитет Рады

В ЕС проверяют информацию о возможной связи вакцины Johnson & Johnson со случаями тромбов у привитых

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА