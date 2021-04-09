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19:48 09.04.2021

Во Львовской области медицинская авиация впервые доставила пациентку в больницу

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Во Львовской области медицинская авиация впервые доставила пациентку в больницу

Вертолет авиамедицинской службы Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф осуществил первую эвакуацию пациентки с острым нарушением мозгового кровообращения из труднодоступного горного района в областной центр по воздуху.

"Больную, 78-летнюю жительницу г.Турка, доставили в Клиническую больницу скорой медицинской помощи города Львова (инсультный центр). Расстояние между двумя локациями составляет 170 км, которые "скорая" могла бы преодолеть за 3,5 часа. Вертолетом мы справились за 1 ч 15 мин. Поздравляем всех со стартом аэромедицинской эвакуации в Украине", - говорится в сообщении на странице облцентра экстренной медпомощи.

Как сообщалось, 2 апреля во Львовской области заступила на постоянное дежурство бригада Авиационной системы Министерства внутренних дел Украины. "Во Львовской области в рамках Единого аэромедицинской пространства стал на дежурство вертолет ЕС-145 с медицинским модулем, который экстренно будет помогать населению шести западных областей. В состав входит экипаж и медицинская бригада", - сказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, добавив, что позже планируется старт работы таких бригад в других областях Украины.

По данным МВД, среди основных задач такой системы - медицинская помощь, доставка больного или команды врачей, органа для трансплантации. Также система авиации МВД будет привлекаться и во время спасательных операций и тушения пожаров.

 

Теги: #медицина #авиация #львовская_область
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