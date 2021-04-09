В ЕС проверяют информацию о возможной связи вакцины Johnson & Johnson со случаями тромбов у привитых

Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) приступило к проверке предполагаемой связи между вакцинацией препаратом Johnson&Johnson от COVID-19 и случаями появления тромбов у привитых этой вакциной, говорится в заявлении ведомства.

"Комитет EMA по оценке фармакологических рисков PRAC начал обзор в связи с настораживающим сигналом по сообщениям о тромбоэмболических осложнениях (образовании тромбов, что приводит к закупорке сосуда) у людей, получивших от COVID-19 вакцину Johnson & Johnson", - отмечается в документе.

По данным EMA, поступала информация о четырех подобных случаях - одном во время клинических испытаний и трех во время прививочной кампании в США; один из случаев завершился летальным исходом.

Тем временем, напоминает EMA, вакцина Johnson & Johnson используется только в США. В ЕС она получила одобрение 11 марта 2021 года, однако ее распределение в какой-либо из стран союза пока не началось. В свою очередь PRAC расследует случаи возникновения тромбов и определит, не затребует ли EMA новую информацию по препарату.

Телеканал Sky News отмечает, что Великобритания ранее заказала 30 млн доз препарата, но он еще не получил одобрения со стороны британских надзорных ведомств.

Ранее стало известно, что два центра массовой вакцинации в штатах Северная Каролина и Колорадо (США) временно закрылись на этой неделе после того, как некоторые люди испытали неблагоприятные последствия после получения укола Johnson & Johnson. При этом побочные реакции были зарегистрированы всего у 0,62% из всех вакцинированных в Колорадо.

Представитель Johnson & Johnson заявил, что компания тщательно рассматривает любые сообщения о нежелательных явлениях у людей, получивших их вакцину.