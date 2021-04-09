Российские наемники обстреляли украинские позиции под поселком Луганское, потерь нет

Российские наемники один раз нарушили режим прекращения огня с начала суток по состоянию на 17.00 пятницы, открыв огонь в районе по украинским позициям в районе пгт Луганское Бахмутского района Донецкой области, сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

"Недалеко от населенного пункта Луганское противник совершил обстрел позиций наших защитников из автоматических станковых гранатометов. Боевых потерь среди военнослужащих, выполняющих задачи в районе Операции объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

При этом, в сводке подчеркивается, что подразделения Вооруженных сил Украины находятся на позициях и неуклонно соблюдают обязательства по всеобъемлющего режима прекращения огня, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы.

В то же время пиротехнические расчеты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины разминировали почти 3,46 гектара территории в районе проведения операции Объединенных сил и передали на уничтожение 107 взрывоопасных предметов.