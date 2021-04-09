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17:39 09.04.2021

За одного из задержанных по подозрению во взяточничестве адвокатов внесен залог - ВАКС

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За одного из задержанных по подозрению во взяточничестве адвокатов внесен залог - ВАКС

Залог в сумме почти 3 млн грн внесен как альтернатива аресту одному из адвокатов, уличенных во взяточничестве, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС).

"За одного из адвокатов внесли сегодня залог в полном объеме, мы выдали документ о внесении залога, который будет передан в орган, который исполняет решение суда", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ВАКС.

Как стало известно, залог внесен в сумме 2,95 млн грн за Юрия Донца.

Как сообщалось, в ночь на пятницу ВАКС избрал меру пресечения адвокату Юрию Зонтову, который является братом председателя Окружного админсуда Павла Вовка, в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 35 млн 185 тыс. грн.

Позже ВАКС избрал меру пресечения второму адвокату, задержанному по подозрению во взяточничестве - Юрию Донцу – содержание под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 2 млн 951 тыс. гривень.

Адвокаты подозреваются в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды в сумме $100 тыс. за решение вопроса с вынесением решения по делу, которое слушается в Окружном административном суде. Киев (ОАСК).

"Адвокаты за $100 тыс. обещали "решить" вопрос вынесения решения по делу, которое слушается в Окружном административном суде. Киева. Их разоблачили 6 апреля 2021 года. Во время обысков были обнаружены предметы, внешне похожи на антиквариат, документы на имя председателя ОАСК и его близкого родственника, денежные средства в сумме более $3,7 млн, EUR840 тыс., 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей", - сообщали в САП.

Теги: #адвокат #залог #взяточничество #вакс
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