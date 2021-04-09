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17:37 09.04.2021

Похороны принца Филиппа не будут государственными - заявление

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Похороны принца Филиппа не будут государственными - заявление

 Похороны скончавшегося супруга британской королевы Елизаветы II принца Филиппа не будут государственными, представителям общественности следует воздержаться от попыток посетить связанные с ними мероприятия, сообщают британские власти.

"Эти похороны не будут государственными похоронами, перед ними не будет церемонии прощания", - говорится в заявлении, распространенном Геральдической палатой Великобритании.

По данным властей, принца похоронят в Виндзоре.

"Тело Его Королевского Высочества перед захоронением будет находиться в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Это соответствует обычаю и воле Его Королевского Высочества", - говорится в документе.

Кроме того, требуется, чтобы британская общественность "не предпринимала попыток посетить или принять участие в каком-либо мероприятии, связанном с похоронами", в частности, из-за ситуации с пандемией коронавируса COVID-19.

Принц Филипп ушел из жизни в возрасте 99 лет, не дожив двух месяцев до 100-летия, говорится в заявлении, распространенном в пятницу Букингемским дворцом.

"С глубокой скорбью Ее Величество Королева объявляет о смерти своего любимого супруга, Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Его Королевское Высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке", - говорится в заявлении дворца.

В этом году супругу Елизаветы II сделали операцию на сердце, из-за чего в целом он почти месяц находился в больницах. Это был самый долгий период, на который он когда-либо был госпитализирован. После этого он был выписан и оставался в Виндзоре.

Принцу Филиппу 10 июня должно было исполниться 100 лет. Он перестал участвовать в публичных мероприятиях в 2017 году, сославшись на ухудшившееся здоровье.

Он родился в 1921 году на острове Корфу, принадлежал царствовавшей в Греции династии Глюксбургов. Он учился в Германии, Шотландии и Англии. Принц Филипп служил на флоте и участвовал во Второй мировой войне.

В 1947 году состоялась церемония бракосочетания Филиппа и Елизаветы II в Вестминстерском аббатстве. Затем он начал активно выполнять церемониальные и благотворительные обязанности члена королевской семьи, сопровождал королеву во время различных визитов.

Теги: #филипп #похороны
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