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17:17 09.04.2021

Теплая солнечная погода установится в Украине на выходные и начале недели

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Теплая солнечная погода установится в Украине на выходные и начале недели

На смену холодному фронту пришло тепло, +14…+17 °С почти по всей Украине. После потепления возможно новое похолодание: у погоды все, как и в обычной жизни человека, периоды хорошего и плохого чередуются.

В выходные будет комфортная погода для полезных прогулок, но находиться под яркими весенними лучами можно только в специальном снаряжении: солнцезащитные очки или кепка от солнца. Для защиты от активного солнца нужны правильные очки, выбрать их легко, посветив ультрафиолетовым фонариком на линзы - они не должны пропускать ультрафиолет.

Единственный регион, где температура будет ниже средней по Украине – Крым. Так, в Крыму ночью 0…-1 °С, на южном побережье до -2 °С, днем в воскресенье и понедельник +7…+10 °С.

На Западе Украины начиная с субботы температура будет уверенно расти: ночная - в субботу +2 °С, в воскресенье +5 °С, в понедельник +6 °С; дневная: в субботу до +13 °С, в воскресенье и понедельник до +16 °С. В выходные будет преимущественно солнечно, без осадков, но уже в понедельник на небе появится легкая облачность.

Даже в высокогорье Карпат значительно потеплеет к понедельнику. Если в субботу и воскресенье в этом регионе еще минусовые значения ночной температуры, то уже в понедельник ночью 0…+2 °С, днем +11…+12 °С.

Во Львове в выходные днем будет ясное небо, облачность вероятна только очень легкая, ветер умеренный северный, северо-западный. В начале недели температура днем повысится до +16 °С градусов, без осадков, влажность воздуха повысится до 76%.

В южном регионе страны сохраняется весенняя тенденция повышения ночной температуры: с субботы по понедельник от 0…+2 °С  до +6…+8 °С. Днем повышение температуры воздуха не так заметно: от +12…+1 °С в субботу до +13…+15 °С в понедельник. Только в Запорожской области в понедельник ожидается до +18 °С. В Херсонской области в начале недели могут быть дожди.

На востоке Украины в выходные ночная температура до +5 °С. Днем в воскресенье в Донецкой и Луганской областях ожидаются дожди, температура воздуха +12…+13 °С. В Харьковской и Днепропетровской областях дожди маловероятны, в выходные днем до +14 °С. По прогнозу Синоптика в понедельник в восточном регионе переменная облачность, температура поднимется до +17…+21 °С.

В центральной и северной части Украины в выходные будет ясная погода, днем в субботу до +12…+13 °С, в воскресенье +14…+15 °С. А уже в понедельник появятся тучи, но в этот день обойдется без дождя. Температура воздуха в начале недели ночью +4…+7 °С, днем до +17 °С.

В столице Украины выходные порадуют весенним солнцем, комфортной температурой воздуха днем до +15 °С, ясным небом. К вечеру понедельника возможна облачность, слабый восточный, северо-восточный ветер, влажность воздуха до 80%. Температура воды в Днепре +6 °С.

 

Теги: #синоптик #погода
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