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17:10 09.04.2021

Госкомиссия ТЭБ и ЧС установила "красный" уровень эпидопасности в Харьковской области с 11 апреля – Немчинов

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Госкомиссия ТЭБ и ЧС установила "красный" уровень эпидопасности в Харьковской области с 11 апреля – Немчинов

"Красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 и соответствующие ограничительные противоэпидемические меры вводятся на территории Харьковской области с 11 апреля, с 10 апреля эти меры отменяются на территории Ивано-Франковской области, сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам Государственная комиссия решила: установить с 00.00 минут 11 апреля "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Харьковской области… Отменить с 00.00 10 апреля "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Ивано-Франковской области", - написал Немчинов в своем "Телеграм-канале" в пятницу.

 

Теги: #карантин #коронавирус #харьковская_область
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