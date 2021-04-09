Госкомиссия ТЭБ и ЧС установила "красный" уровень эпидопасности в Харьковской области с 11 апреля – Немчинов

"Красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 и соответствующие ограничительные противоэпидемические меры вводятся на территории Харьковской области с 11 апреля, с 10 апреля эти меры отменяются на территории Ивано-Франковской области, сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам Государственная комиссия решила: установить с 00.00 минут 11 апреля "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Харьковской области… Отменить с 00.00 10 апреля "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Ивано-Франковской области", - написал Немчинов в своем "Телеграм-канале" в пятницу.