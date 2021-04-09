Зеленский 10 апреля посетит с рабочим визитом Турцию – пресс-служба президента

Президент Украины Владимир Зеленский 10 апреля посетит с рабочим визитом Турцию, сообщает пресс-служба президента.

"Глава государства встретится с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом", - сообщается на сайте главы государства.

Под сопредседательством президентов двух государств будет проведено девятое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.

Кроме того, во время визита запланировано подписание ряда двусторонних документов.