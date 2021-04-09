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16:11 09.04.2021

Советник руководителя ОП: Украина и страны-партнёры контролируют ситуацию с наращиванием российского военного контингента у украинских границ

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Советник руководителя ОП: Украина и страны-партнёры контролируют ситуацию с наращиванием российского военного контингента у украинских границ

 Ситуация с наращиваем российского военного контингента у украинских границ контролируется, Украина совместно с международными партнёрами отрабатывает протоколы реагирования, заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Украинской стороне риски абсолютно понятны. Иллюзий никто не испытывает. Активно отрабатываются различные протоколы реагирования вместе с внешними партнерами. Дипломатические, контр-пропагандистские, в том числе. Кстати, наши глобальные партнеры тоже избавились от последних иллюзий относительно мотиваций (и действий – ИФ) РФ … Так или иначе, ситуация контролируется...", - написал Подоляк на своей странице в Facebook.

По его словам, стягиванием военной техники и ударной группировки к украинским границам, Россия одновременно пытается отвлечь внимание своих граждан от внутренних проблем и заставить Украину сесть за стол переговоров на российских условиях.

"Резко потеряв поле для манёвра на глобальном рынке; частично проиграв в Сирии, Ливии, Нагорном Карабахе; не сумев дожать Европу по части обязательного доминирования российского газа, получив (вербальный отпор – ИФ) от новой американской администрации, россияне решили "поистерить" на Донбассе. Это ведь самая удобная площадка для любых угроз. Чтобы в итоге вернуться за стол переговоров на своих условиях – "или как мы сказали, или "драка", - подытожил советник руководителя Офиса президента Украины.

 

Теги: #офис_президента #агрессия_рф
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