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16:05 09.04.2021

Россия пытается дискредитировать Украину на международной арене и посеять панику среды жителей временно оккупированных территорий – Хомчак

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Россия пытается дискредитировать Украину на международной арене и посеять панику среды жителей временно оккупированных территорий – Хомчак

Сообщения, распространяемые Россией о якобы "подготовке Украины к наступлению на Донбасс" не соответствуют действительности и имеют признаки целенаправленной кампании по дезинформации, нацеленной на дискредитацию Украины на международной арене, сеяние паники среди населения временно оккупированных территорий и изменение информационной повестки дня для продвижения геостратегических интересов Кремля.

Соответствующее заявление относительно агрессивных действий РФ в информационном пространстве сделал главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак в пятницу.

"Не поддавайтесь на провокации, не распространяйте заведомо ложную информацию и не становитесь инструментом гибридной войны в руках врага!", - призвал главнокомандующий.

Хомчак отметил, что высшим военно-политическим руководством Украины определено политико-дипломатический сценарий урегулирования международного вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях как приоритетное.

"Освобождение временно оккупированных территорий силовым путем неизбежно приведет к гибели большого количества мирных жителей и потерям среди военнослужащих, что неприемлемо для Украины. Будучи преданной общечеловеческим ценностям и нормам международного гуманитарного права, наше государство на первое место ставит жизнь своих граждан", - отметил главнокомандующий ВСУ.

В то же время он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины готовы к адекватному ответу как в случае эскалации конфликта в районе проведения операции Объединенных сил, так и в случае осложнения военно-политической и военно-стратегической обстановки вокруг Украины.

Он также подчеркнул, что используя запугивание и шантаж применения военной силы, РФ искусственно обостряет ситуацию для достижения собственных геостратегических целей.

"Наращивание межвидовых группировок войск (сил) вдоль государственной границы и на временно оккупированных территориях Украины используется Кремлем в качестве дополнительного инструмента давления. На этом фоне Украину поддерживает весь цивилизованный мир. Мы не одни перед лицом врага", - отметил генерал.

Он заявил, что ВСУ активно способствуют реализации евроатлантического курса государства.

"Мы активизировали военный диалог с НАТО на стратегическом уровне и углубили сотрудничество в Черноморском регионе. Вооруженные Силы Украины принимают участие в коллективных мероприятиях подготовки войск (сил), в том числе в учениях НАТО по тематике статьи 5 Североатлантического договора", - отметил Хомчак.

Он уточнил, что сотрудничество Украина-НАТО носит исключительно мирный характер, направлено на укрепление обороноспособности страны и всесторонне способствует достижению военных критериев обретения полноправного членства в Организации Североатлантического договора.

"Евроатлантический выбор Украины является суверенным правом нашего государства, на которое не имеет права влиять Россия", - резюмировал Хомчак.

Теги: #рф #дезинформация #хомчак
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