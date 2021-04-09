Больше 1,5 тысяч человек эвакуировали из харьковских ТЦ и завода из-за "минирования" – полиция

Харьковская полиция закончила проверку четырех торговых центров и завода, информация об их минировании не подтвердилась.

"Специалисты обследовали 44 600 кв. метров помещений, почти 6 400 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 1 515 граждан. Никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружено", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Сообщение о закладке взрывчатки в торговых центрах, расположенных на проспекте Гагарина, улицах Героев Труда, Льва Ландау и Клочковской, а также на завода на Карачевском шоссе поступило на электронную почту полиции в пятницу.

Информация о происшествии внесена в Единый учет заявлений и сообщений территориальных подразделений полиции. Работниками полиции принимают меры, чтобы установить и задержать лжеминера.