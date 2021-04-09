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15:10 09.04.2021

Два корабля ВМС США проследуют в Черное море на следующей неделе - СМИ

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США уведомили турецкие власти, что два боевых корабля пройдут в Черное море на следующей неделе, сообщает канал NTV со ссылкой на МИД Турции.

"Нас уведомили по дипломатическим каналам о том, что два корабля ВМС США выйдут в Черное море в соответствии с конвенцией Монтрё", - цитирует канал заявление турецкого министерства.

Отмечается, что корабли, как ожидается, пробудут в Черном море до 4 мая.

В четверг представитель Пентагона заявил CNN, что Вашингтон рассматривает возможность отправки в ближайшие недели военных кораблей в Черное море на фоне усилившегося присутствия российских войск на границе с Украиной.

Теги: #черное_море #сша
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