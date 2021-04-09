Запорожье попало «красную зону», город на пороге дефицита больничных коек для пациентов с COVID-19 - власти

Запорожье, вошедшее в «красную зону» в пятницу, оказалось на пороге дефицита больничных коек для пациентов с короновирусом. Город в срочном порядке перепрофилирует несколько сотен новых мест в больницах, также ужесточены карантинные ограничения, рассказал агентству «Интерфакс-Украина» заместитель городского головы Анатолий Пустоваров.

По его словам, на сегодняшний день из-за интенсивной госпитализации больных короновирусом, 90% коек в запорожских больницах уже заняты. В результате, город разворачивает в местных больницах дополнительные койки.

"В наших больницах на сегодняшний день 1073 места для таких больных. И мы сегодня издали приказ о дополнительном перепрофилировании в "ковидный фонд" еще 205 коек. У нас 90-110 госпитализаций каждый день, выписка идет 60-80 человек. Мы понимаем, если тенденция будет математически увеличиваться, мы не будем успевать доставлять кровати, я уже не говорю о медицинском персонале""- рассказал А.Пустоваров.

При этом, чиновник подчеркнул, что ситуация в запорожских больницах сложная, но пока контролируемая.

На период пребывания Запорожья в «красной зоне» с 00:00 часов 9 апреля в городе начали действовать жесткие карантинные ограничения, которые, по мнению властей, должны снизить уровень заболеваемости. Среди прочего приостановлены плановые госпитализации в местных больницах.