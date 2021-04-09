События

15:05 09.04.2021

Запорожье попало «красную зону», город на пороге дефицита больничных коек для пациентов с COVID-19 - власти

1 мин читать
Запорожье попало «красную зону», город на пороге дефицита больничных коек для пациентов с COVID-19 - власти

Запорожье, вошедшее в «красную зону» в пятницу, оказалось на пороге дефицита больничных коек для пациентов с короновирусом. Город в срочном порядке перепрофилирует несколько сотен новых мест в больницах, также ужесточены карантинные ограничения, рассказал агентству «Интерфакс-Украина» заместитель городского головы Анатолий Пустоваров.

По его словам, на сегодняшний день из-за интенсивной госпитализации больных короновирусом, 90% коек в запорожских больницах уже заняты. В результате, город разворачивает в местных больницах дополнительные койки.

"В наших больницах на сегодняшний день 1073 места для таких больных. И мы сегодня издали приказ о дополнительном перепрофилировании в "ковидный фонд" еще 205 коек. У нас 90-110 госпитализаций каждый день, выписка идет 60-80 человек. Мы понимаем, если тенденция будет математически увеличиваться, мы не будем успевать доставлять кровати, я уже не говорю о медицинском персонале""- рассказал А.Пустоваров.

При этом, чиновник подчеркнул, что ситуация в запорожских больницах сложная, но пока контролируемая.

На период пребывания Запорожья в «красной зоне» с 00:00 часов 9 апреля в городе начали действовать жесткие карантинные ограничения, которые, по мнению властей, должны снизить уровень заболеваемости. Среди прочего приостановлены плановые госпитализации в местных больницах.

Теги: #коронавирус #запорожье
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:21 09.04.2021
ВОЗ начала поставку в Украину 20 аппаратов ИВЛ

ВОЗ начала поставку в Украину 20 аппаратов ИВЛ

12:45 09.04.2021
Киевсовет просит разрешить использовать все ведомственные больницы Киева для больных с коронавирусом – Кличко

Киевсовет просит разрешить использовать все ведомственные больницы Киева для больных с коронавирусом – Кличко

12:28 09.04.2021
Кличко призвал Кабмин ввести общенациональный локдаун

Кличко призвал Кабмин ввести общенациональный локдаун

10:17 09.04.2021
Минздрав внес изменения в протокол лечения COVID-19

Минздрав внес изменения в протокол лечения COVID-19

09:51 09.04.2021
В Украине от коронавируса первично привито более 353 тыс. человек, записались на вакцинацию – 431 тыс.

В Украине от коронавируса первично привито более 353 тыс. человек, записались на вакцинацию – 431 тыс.

08:18 09.04.2021
В Украине за сутки зафиксировано 19 676 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 11 221 человек – Степанов

В Украине за сутки зафиксировано 19 676 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 11 221 человек – Степанов

03:39 09.04.2021
В Турции зафиксирован рекордный суточный прирост зараженных COVID-19 с начала пандемии

В Турции зафиксирован рекордный суточный прирост зараженных COVID-19 с начала пандемии

22:44 08.04.2021
Степанов прогнозирует рост заболеваемости COVID-19 до 25-30 тыс. в сутки в течение 10 дней

Степанов прогнозирует рост заболеваемости COVID-19 до 25-30 тыс. в сутки в течение 10 дней

20:31 08.04.2021
Ивано-Франковская область в пятницу перейдет в "желтую" карантинную зону - Ляшко

Ивано-Франковская область в пятницу перейдет в "желтую" карантинную зону - Ляшко

19:18 08.04.2021
Суточный прирост новых случаев COVID-19 растет в Молдове

Суточный прирост новых случаев COVID-19 растет в Молдове

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Заседание СНБО 9 апреля не состоится - источник

Суд в Одессе изменил меру пресечения Стерненко на круглосуточный домашний арест

KyivPost: ожидается встреча Зеленского и Макрона на следующей неделе в Париже

Скончался супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп

СММ ОБСЕ не смогла определить, от взрыва какого боеприпаса погиб 5-летний мальчик в оккупированном поселке Александровское

ПОСЛЕДНЕЕ

Два корабля ВМС США проследуют в Черное море на следующей неделе - СМИ

Священнослужителей будут вакцинировать от COVID-19 на 2-м этапе вакцинации вместе с соцработниками

Заседание СНБО 9 апреля не состоится - источник

Суд в Одессе изменил меру пресечения Стерненко на круглосуточный домашний арест

В Турции стартовала программа вакцинации сотрудников туротрасли

Зеленский соболезнует британской королевской семье в связи со смертью принца Филиппа

KyivPost: ожидается встреча Зеленского и Макрона на следующей неделе в Париже

МИД и Минобороны Украины рассказали иностранным послам об эскалации ситуации на Донбассе

Уровень воды в Босфоре может подняться на пять метров из-за глобального потепления - доклад

Скончался супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА