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14:48 09.04.2021

Заседание СНБО 9 апреля не состоится - источник

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Заседание СНБО 9 апреля не состоится - источник

Очередное заседание совета национальной безопасности и обороны (СНБО) не состоится в пятницу 9 апреля, сообщил информированный источник в Верховной Раде Украины.

«Сегодня заседания не будет», - сообщил он, отвечая на вопрос агентства «Интерфакс-Украина» в пятницу, 9 апреля.

Как сообщалось, в ходе предыдущего заседания 2 апреля СНБО ввело персональные санкции против ТОП-10 украинских контрабандистов. Также были отстранены более 100 сотрудников региональных управлений государственной таможенной службы Украины, среди которых 17 руководителей таможни и таможенных постов. Кроме того, на заседании рассматривался вопрос о вакцинации против COVID-19.

Теги: #снбо #заседание
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