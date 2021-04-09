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14:42 09.04.2021

В Турции стартовала программа вакцинации сотрудников туротрасли

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В Турции стартовала программа вакцинации сотрудников туротрасли

В рамках программы "Безопасный туризм" Турция запустила систему вакцинации для сотрудников туристического сектора, которая завершится до начала летнего сезона 2021 года, сообщает агентство по развитию туризма Турции (TGA).

"Турция начала полноценную вакцинацию сотрудников туристической отрасли. Программа вакцинации коснется сотрудников авиакомпаний, аэропортов, объектов размещения, туристических агентств, а также профессиональных гидов. Вакцинация всего персонала туристической отрасли завершится до начала летнего сезона 2021 года", - говорится в сообщении.

Как отметили в TGA, в первую очередь будут вакцинированы работники объектов размещения, ресторанов, гидов, турагентств, получивших сертификаты безопасного туризма - Safe Tourism Certificate. Эта программа была запущена в туристическом сезоне 2020 года и стала основой борьбы с эпидемией в отелях, предприятиях общественного питания и на транспорте.

Документ стал обязательным для всех отелей с номерным фондом более 30 номеров. К настоящему времени сертифицировано более 8 тыс. объектов.

Теги: #вакцинация #турция
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