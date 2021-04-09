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14:39 09.04.2021

Зеленский соболезнует британской королевской семье в связи со смертью принца Филиппа

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Зеленский соболезнует британской королевской семье в связи со смертью принца Филиппа

Президент Украины Владимир Зеленский соболезнует британской королевской семье в связи со смертью супруга королевы Великобритании Елизаветы II принца Филиппа.

"Глубокие соболезнования Британской королевской семье. Невосполнимая потеря для британского народа. Украина скорбит вместе с Великобританией. Принц Филипп прожил прекрасную жизнь, служа своему народу и будучи примером для будущих поколений", - написал Зеленский на своей странице в Twitter в пятницу.

Ранее в пятницу супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп ушел из жизни в возрасте 99 лет, не дожив два месяца до своего 100-летия, говорится в заявлении, распространенном в пятницу Букингемским дворцом.

В этом году супругу Елизаветы II сделали операцию на сердце, в общей сложности он находился в больницах почти месяц. Это был самый долгий период, на который он когда-либо был госпитализирован. После этого, он был выписан и оставался в Виндзоре.

Принцу Филиппу 10 июня должно было исполниться 100 лет. Он перестал участвовать в публичных мероприятиях в 2017 году, сославшись на ухудшившееся здоровье.

Он родился в 1921 году на острове Корфу, принадлежал царствовавшей в Греции династии Глюксбургов. Он учился в Германии, Шотландии и Англии. Принц Филипп служил на флоте и участвовал во Второй мировой войне.

В 1947 году состоялась церемония бракосочетания Филиппа и Елизаветы II в Вестминстерском аббатстве. Затем он начал активно выполнять церемониальные и благотворительные обязанности члена королевской семьи, сопровождал королеву во время различных визитов.

Источники: https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1380481808840581120

Теги: #зеленский #королева #соболезнования
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