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14:32 09.04.2021

МИД и Минобороны Украины рассказали иностранным послам об эскалации ситуации на Донбассе

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МИД и Минобороны Украины рассказали иностранным послам об эскалации ситуации на Донбассе

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар и заместитель министра обороны Украины Анатолий Петренко проинформировали глав иностранных дипломатических миссий в Украине об эскалации ситуации на Донбассе, концентрации войск РФ на границах Украины и во временно оккупированном Крыму.

"Вместе с заместителем министра обороны Украины Анатолием Петренко провели онлайн-брифинг для глав иностранных дипмиссий в Украине по эскалации российско-украинского вооруженного конфликта, концентрации войск РФ на границах Украины и временно оккупированной АРК", - написал Боднар в Twitter в пятницу.

Замминистра указал, что они в очередной раз подчеркнули приверженность Украины политико-дипломатическому урегулированию конфликта с РФ.

"В то же время, Украина решительно будет защищать суверенитет и территориальную целостность в случае российского наступления", - добавил он.

 

Теги: #крым #минобороны #донбасс #мид
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