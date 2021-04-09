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14:31 09.04.2021

Уровень воды в Босфоре может подняться на пять метров из-за глобального потепления - доклад

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Уровень воды в Босфоре может подняться на пять метров из-за глобального потепления - доклад

Повышение уровня воды в проливе Босфор из-за глобального потепления может привести к затоплению прибрежных районов Турции, сообщает газета "Хюрриет" со ссылкой на доклад турецкого парламента.

Согласно исследованию парламентской Комиссии по исследованию глобальных климатических изменений, если к концу века средняя температура увеличится на три градуса по Цельсию, то уровень воды в проливе может подняться на несколько метров.

"Если температура увеличится на три градуса по Цельсию к концу века, то уровень воды поднимется на пять метров", - сказал заместитель министра по вопросам окружающей среды Мехмет Эмин Бирпынар.

Он отметил, что при таком сценарии прибрежные зоны в районе Босфора, в том числе, жилые, могут быть затоплены.

Бирпынар добавил, что Турция подготовила план действий в связи с изменениями климата. Над ним Турция работала совместно с программой развития ООН.

В последние дни в Турции активно обсуждают возможную альтернативу проливу Босфор - проект судоходного канала "Стамбул".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду заявил о завершении подготовки к реализации канала "Стамбул" и выразил решимость довести до конца этот проект.

"Турция начинает и доведет до конца строительство канала "Стамбул", хотят этого определенные круги или нет. Для нас важно лишь мнение турецкого народа", - цитирует агентство "Анадолу" слова Эрдогана.

Впервые идею строительства канала "Стамбул" Эрдоган упомянул в 2011 году. Тогда он заявлял, что судоходство в Босфоре может быть сокращено или прекращено вовсе, что противоречит конвенции Монтрё. Завершить проект изначально планировалось к 2023 году, однако затем этот крайний срок был сдвинут на 2025-2026 годы. При этом не исключаются и дальнейшие переносы сроков завершения строительства.

Канал пройдет по территории районов Кючюкчекмедже, Сазлыдере и Дурусу. Ожидается, что в день он сможет пропускать около 160 судов, по маршруту пути планируется возвести 10 мостов.

Конвенция Монтрё в 1936 году восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы. Она сохраняет право за торговыми судами любых стран свободно проходить через эти проливы и в мирное, и в военное время.

Кроме того, в мирное время конвенция дает свободно проходить через проливы военным кораблям любого класса, принадлежащим черноморским государствам. Для военных кораблей нечерноморских государств действуют ограничения по классу, тоннажу и времени пребывания в Черном море.

Эрдоган, по сообщениям турецких СМИ, заявлял, что конвенция Монтрё о статусе проливов не распространится на проектируемый канал "Стамбул". "Проект строительства канала "Стамбул" не имеет никакого отношения к конвенции Монтрё о статусе проливов", - сказал он.

Таким образом, у нового канала может быть собственный, не имеющий отношений к конвенции, правовой статус. Также считается, что Анкара, возможно, вообще постарается отказаться от конвенции Монтрё, так как не довольна некоторыми ее положениями.

Теги: #босфор #вода
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