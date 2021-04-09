СММ ОБСЕ не смогла определить, от взрыва какого боеприпаса погиб 5-летний мальчик в оккупированном поселке Александровское

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ ОБСЕ) не смогла определить тип боеприпаса, из-за взрыва которого 2 апреля погиб 5-летний мальчик во временно неподконтрольном правительству Украины поселке Александровское, который находится в 47 км к северо-востоку от Донецка и в 14 км к югу от линии соприкосновения.

"СММ не смогла определить тип боеприпаса, из-за которого образовалась воронка. Она оценила все вышеупомянутые повреждения как недавние и, вероятно, вызванные осколками", - говорится в отчете СММ ОБСЕ за 7 апреля.

В документе указывается, что 7 апреля в Енакиево родители мальчика показали СММ медицинскую справку, в которой указано, что мальчик умер 2 апреля из-за травмы в результате взрыва и множественных осколочных ранений.

Также СММ побывала в доме, который посещал мальчик. Отмечается, что наблюдатели увидели там воронку, многочисленные отверстия в главных воротах и деревянном сарае, в двух металлических резервуарах для воды и в деревянном заборе, окружающем сад. Были обнаружены многочисленные отверстия в стенах дома и входной металлической двери, разбитые окна, отверстие в потолке кухни и в гостиной.

Бабушка мальчика также рассказала СММ о ранении в результате взрыва.

Как сообщалось, в Министерстве иностранных дел Украины опровергли распространяемую российскими СМИ информацию о гибели ребенка на неподконтрольной украинскому правительству части Донецкой области якобы в результате якобы удара беспилотника Вооруженных сил Украины в пгт Александровское. "Stopfake опроверг этот фейк. Свидетели заявили о несчастном случае: ребенок погиб от взрыва мины, которую нашел в гараже. Более того, Александровское находится на расстоянии 30 км от украинских позиций. Ни один беспилотник ВСУ просто не сможет туда долететь", - написал спикер МИД Украины Олег Николенко в Facebook во вторник.