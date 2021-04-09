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13:55 09.04.2021

Зеленский провёл второй день на Донбассе, пообщался с военнослужащими и вручил им награды

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Зеленский провёл второй день на Донбассе, пообщался с военнослужащими и вручил им награды

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе второго дня рабочей поездки на Донбасс посетил передний край обороны, пообщался с военнослужащими Вооружённых сил Украины и вручил им награды.

«Ежедневно вы проявляете патриотизм и самоотверженность, защищая Украину. Берегите себя», - цитирует Зеленского его пресс-служба.

Как сообщается, президент «провёл ночь в местах дислокации защитников на Донбассе, где во время обострения ситуации погибли и получили ранения украинские военнослужащие».

Глава государства пообщался с защитниками и вручил им награды. Совместно с военнослужащими он также почтил память героев, отдавших свои жизни за Украину.

В социальной сети Instagram Владимира Зеленского указано, что он посетил позиции украинских военнослужащих в промышленной зоне города Авдеевка.

Теги: #оос #зеленский #донбасс
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