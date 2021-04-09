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13:41 09.04.2021

Правоохранители проводят следственные действия на Трухановом острове по делу о самозахвате земельного участка – прокуратура Киева

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Правоохранители проводят следственные действия на Трухановом острове по делу о самозахвате земельного участка – прокуратура Киева

Правоохранители в Киеве проводят следственные действия на территории Труханового острова по делу о самовольном захвате земельного участка, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе прокуратуры Киева.

"В рамках уголовного производства, расследуемого по ч.4 ст. 197-1 УК (самовольный захват земельного участка – ИФ), на основании определения суда проводится осмотр земельного участка на территории о. Труханов", - сообщили в прокуратуре города.

По информации прокуратуры, следственные действия проводятся прокуратурой совместно с департаментом стратегических расследований Нацполиции, отделом полиции в речпорту, также к следственным мероприятиям привлечены чиновники из Госгеокадастра и департаментов Киевгорадминистарции.

"Следственные действия в настоящий момент продолжаются", - добавили в прокуратуре.

Как уточнил агентству информированный источник, фирму, которая проходит по делу о самовольном захвате земельного участка, связывают с народным депутатом (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Виктором Медведчуком.

Теги: #медведчук #прокуратура #труханов_остров #правоохранители
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