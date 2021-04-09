Парламент Молдовы сформировал комиссию по расследованию обстоятельств похищения в Кишиневе Чауса

Парламент Молдовы создал в пятницу комиссию по расследованию обстоятельств предполагаемого похищения бывшего украинского судьи Николая Чауса, который скрывался в Молдове от украинского правосудия, и был похищен в Кишиневе в минувшую субботу.

С инициативой о создании парламентской следственной комиссии выступили депутаты-социалисты. Согласно принятому постановлению, "комиссия задействует все ответственные органы власти государства, заслушает стороны и вовлеченных лиц и представит парламенту в 60-дневный срок отчет". В состав комиссии вошло девять депутатов от всех парламентских фракций.

Депутат от пропрезидентской партии PAS Сергей Литвиненко отметил, что комиссия должна заниматься выяснением не только обстоятельствами похищения Чауса, но и того, каким образом он прибыл в Молдавию в 2016 году. Депутат предложил закрепить это положение в названии комиссии, но инициатива не набрала достаточного количества голосов. Вице-спикер от "Платформы DA" Александр Слусарь предложил расследовать в рамках комиссии и экстрадицию турецких учителей в 2018 г., но и эта инициатива не нашла поддержки большинства.

Депутат Pro Moldova Андриан Канду задался вопросом «почему до сих пор не подал в отставку директор СИБ (Александр Есауленко): "Если он не знал о похищении, это серьезный профессиональный промах, а если знал – то это еще хуже, и в его отношении должно быть начато уголовное расследование", - отметил Канду.

Бывший министр внутренних дел, депутат от Демократической партии Александр Жиздан отметил, что "парламент даже не попытался заслушать руководство профильных учреждений, но уже создает очередную комиссию", выразив "большие сомнения, в том, что комиссия сможет прояснить ситуацию". Его поддержал коллега, председатель фракции демократов Думитру Дьяков, отметив, что с учетом разделения парламента на несколько лагерей, это "комиссия послужит площадкой для взаимных обвинений", а вопрос "очень чувствительный, ведь речь идет об авторитете Молдовы".

Как сообщалось, президент Молдовы Майя Санду в понедельник возмутилась похищением в Кишиневе неизвестными скандально известного судьи из Украины Николая Чауса. Министр внутренних дел Молдовы Павел Войку заявил, что полиция принимает все меры для розыска и задержания причастных к похищению украинского судьи.

Ряд молдавских СМИ пишут, что похищенного судью Чауса увезли в Румынию.

В украинских СМИ появились версии, что Чауса похитили сотрудники ГУР, чтобы дискредитировать свидетеля по делу "вагнергейт".