События

13:13 09.04.2021

Парламент Молдовы сформировал комиссию по расследованию обстоятельств похищения в Кишиневе Чауса

2 мин читать
Парламент Молдовы сформировал комиссию по расследованию обстоятельств похищения в Кишиневе Чауса

Парламент Молдовы создал в пятницу комиссию по расследованию обстоятельств предполагаемого похищения бывшего украинского судьи Николая Чауса, который скрывался в Молдове от украинского правосудия, и был похищен в Кишиневе в минувшую субботу.

С инициативой о создании парламентской следственной комиссии выступили депутаты-социалисты. Согласно принятому постановлению, "комиссия задействует все ответственные органы власти государства, заслушает стороны и вовлеченных лиц и представит парламенту в 60-дневный срок отчет". В состав комиссии вошло девять депутатов от всех парламентских фракций.

Депутат от пропрезидентской партии PAS Сергей Литвиненко отметил, что комиссия должна заниматься выяснением не только обстоятельствами похищения Чауса, но и того, каким образом он прибыл в Молдавию в 2016 году. Депутат предложил закрепить это положение в названии комиссии, но инициатива не набрала достаточного количества голосов. Вице-спикер от "Платформы DA" Александр Слусарь предложил расследовать в рамках комиссии и экстрадицию турецких учителей в 2018 г., но и эта инициатива не нашла поддержки большинства.

Депутат Pro Moldova Андриан Канду задался вопросом «почему до сих пор не подал в отставку директор СИБ (Александр Есауленко): "Если он не знал о похищении, это серьезный профессиональный промах, а если знал – то это еще хуже, и в его отношении должно быть начато уголовное расследование", - отметил Канду.

Бывший министр внутренних дел, депутат от Демократической партии Александр Жиздан отметил, что "парламент даже не попытался заслушать руководство профильных учреждений, но уже создает очередную комиссию", выразив "большие сомнения, в том, что комиссия сможет прояснить ситуацию". Его поддержал коллега, председатель фракции демократов Думитру Дьяков, отметив, что с учетом разделения парламента на несколько лагерей, это "комиссия послужит площадкой для взаимных обвинений", а вопрос "очень чувствительный, ведь речь идет об авторитете Молдовы".

Как сообщалось, президент Молдовы Майя Санду в понедельник возмутилась похищением в Кишиневе неизвестными скандально известного судьи из Украины Николая Чауса. Министр внутренних дел Молдовы Павел Войку заявил, что полиция принимает все меры для розыска и задержания причастных к похищению украинского судьи.

Ряд молдавских СМИ пишут, что похищенного судью Чауса увезли в Румынию.

В украинских СМИ появились версии, что Чауса похитили сотрудники ГУР, чтобы дискредитировать свидетеля по делу "вагнергейт".

Теги: #молдова #чаус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:18 08.04.2021
Суточный прирост новых случаев COVID-19 растет в Молдове

Суточный прирост новых случаев COVID-19 растет в Молдове

21:00 07.04.2021
Украина предложила Молдове создать рабочую группу для выяснения места пребывания судьи Чауса – разговор глав МИД

Украина предложила Молдове создать рабочую группу для выяснения места пребывания судьи Чауса – разговор глав МИД

13:51 05.04.2021
По факту похищения украинского судьи в Кишиневе возбуждено уголовное дело, один из похитителей задержан

По факту похищения украинского судьи в Кишиневе возбуждено уголовное дело, один из похитителей задержан

20:08 04.04.2021
В Молдове зафиксировано менее 700 новых случаев COVID-19

В Молдове зафиксировано менее 700 новых случаев COVID-19

23:47 03.04.2021
В Молдове зарегистрировано 1 258 новых случаев заражения коронавирусом - меньше, чем накануне

В Молдове зарегистрировано 1 258 новых случаев заражения коронавирусом - меньше, чем накануне

19:54 02.04.2021
В Молдове могут ужесточить ограничения, если эпидемическая ситуация не улучшится - и.о. премьера

В Молдове могут ужесточить ограничения, если эпидемическая ситуация не улучшится - и.о. премьера

00:36 02.04.2021
Молдова и Приднестровье получат 180 тыс. доз вакцины "Спутник V"

Молдова и Приднестровье получат 180 тыс. доз вакцины "Спутник V"

18:15 31.03.2021
В Молдове введен режим ЧП из-за COVID-19

В Молдове введен режим ЧП из-за COVID-19

20:36 27.03.2021
В Молдове за сутки зарегистрировано свыше 1, 6 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, 40 человек скончались

В Молдове за сутки зарегистрировано свыше 1, 6 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, 40 человек скончались

05:07 27.03.2021
Президент Молдовы просит Москву предоставить партию вакцины "Спутник V"

Президент Молдовы просит Москву предоставить партию вакцины "Спутник V"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киевской области на Броварской окружной автодороге перекинулась цистерна с жидким кислородом, движение транспорта частично ограничено - ГСЧС

Правоохранители проводят следственные действия на Трухановом острове по делу о самозахвате земельного участка – прокуратура Киева

Кабмин создаст рабочую группу по обновлению Соглашения об ассоциации с ЕС – вице-премьер

Кличко призвал Кабмин ввести общенациональный локдаун

Российские наемники возобновили работы по обустройству новых оборонительных позиций вблизи Донецкого аэропорта – украинская сторона СЦКК

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киевской области на Броварской окружной автодороге перекинулась цистерна с жидким кислородом, движение транспорта частично ограничено - ГСЧС

Правоохранители проводят следственные действия на Трухановом острове по делу о самозахвате земельного участка – прокуратура Киева

Кабмин создаст рабочую группу по обновлению Соглашения об ассоциации с ЕС – вице-премьер

Кличко призвал Кабмин ввести общенациональный локдаун

ВАКС избрал меру пресечения второму адвокату, уличенному в получении $ 100 тысяч взятки для дальнейшей её передачи судье ОАСК

Российские наемники возобновили работы по обустройству новых оборонительных позиций вблизи Донецкого аэропорта – украинская сторона СЦКК

Депутаты предлагают на государственном уровне почтить память детей, погибших в результате агрессии РФ против Украины

Трем сотрудникам Нацполиции в Черкасской области сообщили о подозрении в причастности к истязанию подозреваемого в участке

Более 70% украинцев поддерживают закрытие ресторанов и кафе во время локдауна - опрос

Треть украинцев считают высокой вероятность полномасштабного военного вторжения России в Украину опрос "Рейтинга"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА