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12:28 09.04.2021

Кличко призвал Кабмин ввести общенациональный локдаун

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Кличко призвал Кабмин ввести общенациональный локдаун

Столичный мэр Виталий Кличко призвал Кабинет министров Украины ввести на территории нашей страны ввести жесткий общенациональный карантин.

"Я обращаюсь к правительству безотлагательно рассмотреть вопрос о введение общенационального локдауна. Настоящего локдауна", - заявил Кличко во время онлайн-брифинга в пятницу.

"Передвижение между регионами нашей страны должно быть ограничено. С контролем за соблюдением строгих правил, а то у нас все хотят ездить в общественном транспорте, работать в офисе, а не дистанционно, как мы предлагаем, гулять толпами без масок, устраивать вечеринки, ездить гулять в другие города. Давайте будем откровенными: происходит бесконтрольное распространение вируса, его миграция по всей стране", - отметил мэр Киева.

Он подчеркнул, что в европейских странах уже долгое время действуют еще более жесткие ограничения, но даже там ситуация с распространением болезни непростая, притом что люди придерживаются карантинных ограничений, а вакцинация от болезни "идет полным ходом".

"У нас же, украинцы ведут себя так, словно вирус испугается и убежит. К сожалению, нет. Нужно будет потерпеть. Посидеть дома, сейчас. Чтобы на Пасху встретиться с родными и друзьями. Быть сознательными, чтобы потом не искать место в переполненных больницах", - призвал мер столицы.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 19 676 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 11 221 человек, умерло 419 пациентов.

Теги: #киев #коронавирус #локдаун #кличко
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