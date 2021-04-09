ВАКС избрал меру пресечения второму адвокату, уличенному в получении $ 100 тысяч взятки для дальнейшей её передачи судье ОАСК

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда применил к адвокату, который вместе с еще одним адвокатом, был разоблачен на получении $100 тысяч неправомерной выгоды для дальнейшей её передачи судье Окружного административного суда города Киева меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 2 млн 951 тыс. гривен.

Как сообщает пресс-служба САП в пятницу, в случае внесения залога на подозреваемого будет возложен ряд процессуальных обязанностей, в частности прибывать к детективу, прокурору и суда по первому вызову.

Кроме того, он будет обязан не отлучаться из Киева без разрешения детектива, прокурора или суда, сообщать правоохранителям об изменении своего места проживания и работы; воздерживаться от общения с другим подозреваемым по делу и свидетелями.

Также подозреваемый будет вынужден сдать на хранение в соответствующий территориальный подразделения Государственной миграционной службы Украины паспорт (паспорта) для выезда за границу; носить электронное средство контроля (браслет).

Как сообщалось, в ночь на пятницу Высший антикоррупционный суд отправил адвоката, и, по совместительству, сотрудника Службы внешней разведки и брата председателя Окружного админсуда Павла Вовка Юрия Зонтова под стражу до 4 июня с альтернативой залога в 35 млн 185 тыс. грн.

По версии следствия, адвокаты Зонтов и Юрий Донец в начале 2021 года работали со страховой компанией "АКС Кэпитал". Тогда фирма, интересы которой в суде представлял Донец, подала в Окружной админсуд иск против Государственной налоговой службы.

Адвокатов "сдал" правоохранителям ликвидатор "АКС Кэпитал" Коваленко, которого подстрекали дать взятку судье Татьяне Балась. Следствие считает, что Донец во время встречи с Коваленко предложил ему за $100 тыс. организовать решение в пользу страховой компании.

После этого адвокат привлек Зонтова из-за его родственных связей с главой ОАСК. В январе 2021 года Коваленко написал заявление в НАБУ о подстрекательстве к даче взятки. 25 марта Коваленко передал Донцу первый транш в размере $10 тыс. 29 марта Коваленко сказали, что с судьей окончательно договорились о решении и до 5 апреля ей надо передать остаток взятки.

В НАБУ утверждают, что с $90 тыс., которые Коваленко 5 апреля передал Донцу, $10 тыс. адвокат оставил себе. Второму фигуранту дела о передаче взятки продолжат избирать меру пресечения в пятницу утром.