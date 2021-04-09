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12:02 09.04.2021

Российские наемники возобновили работы по обустройству новых оборонительных позиций вблизи Донецкого аэропорта – украинская сторона СЦКК

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Российские наемники возобновили работы по обустройству новых оборонительных позиций вблизи Донецкого аэропорта – украинская сторона СЦКК

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) сообщает, что 8 апреля российские наемники в очередной раз возобновили работы по дооборудованию старых и обустройству новых оборонительных позиций вблизи Донецкого аэропорта.

Как сообщает пресс-центр Операции объединенных сил, также 8 апреля передовые подразделения Вооруженных сил Украины зафиксировали проведение инженерных работ по обустройству новых оборонительных позиций в сторону линии разграничения вблизи населенного пункта Широкино.

"О фактах нарушений Украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ", - сказано в сообщении.

Также российские наемники на полигонах продолжают военные учения и обучение наемников для проведения вооруженных провокаций и возможной эскалации конфликта.

Помимо этого, Миссия продолжает фиксировать факты препятствования патрулям СММ на временно оккупированных территориях.

 

Теги: #оос #сцкк #донецкий_аэропорт
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