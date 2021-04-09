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11:57 09.04.2021

Депутаты предлагают на государственном уровне почтить память детей, погибших в результате агрессии РФ против Украины

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Депутаты предлагают на государственном уровне почтить память детей, погибших в результате агрессии РФ против Украины

Группа народных депутатов из разных фракций зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления о почтении памяти детей, которые погибли в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Текст проекта постановления № 5343 обнародован на сайте парламента.

Документ предполагает 4 июня, в Международный день детей – невинных жертв агрессии, почтить на государственном уровне память детей, погибших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины.

В связи с этим авторы законодательной инициативы предлагают рекомендовать Кабинету министров Украины разработать и утвердить план соответствующих, местным органам исполнительной власти – почтить память погибших детей путем наименования учебных заведений и топонимических объектов, а Государственному комитету телевидения и радиовещания Украины – организовать тематические теле- и радиопередачи.

Как отмечается в пояснительно записке, с начала нападения России на Украину на территории некоторых областей, в частности Донецкой и Луганской областей, погибло более 240 детей, еще 56 пропали без вести, получили ранения и травмы, по данным разных источников, от 167 до более 500 молодых граждан Украины.

Авторами проекта постановления выступили более полусотни народных депутатов, в частности, Мария Мезенцева, Александра Мережко, Евгения Кравчук (фракция "Слуга народа"), Соломия Бобровская, Ярослав Юрчишин (фракция "Голос"), Лариса Билозир, Николай Кучер (группа "Довира"), Дмитрий Лубинец (группа "За майбутне").

Теги: #дети #рада #агрессия_рф
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