События

11:45 09.04.2021

Более 70% украинцев поддерживают закрытие ресторанов и кафе во время локдауна - опрос

2 мин читать
Более 70% украинцев поддерживают закрытие ресторанов и кафе во время локдауна - опрос

77% украинцев поддерживают закрытие ресторанов и кафе во время локдауна, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 6-7 апреля.

По данным исследования, 63%поддерживают в рамках жесткого карантина закрытие школ, 59% - детсадов.

Закрытие городского и междугородного транспорта не поддерживают почти 70%. Отмечается, что за последний месяц вырос уровень поддержки закрытия заведений питания, образовательных учреждений и транспорта.

Так, 65% опрошенных поддерживают введение "жесткого карантина" (локдауна), 33% - не поддерживают. С начала марта поддержка карантина выросла с 56 до 65%, последних относительно больше среди жителей центра, старшего населения, тех, кто боится заболеть.

55% заявили, что будут больше соблюдать правила "жесткого карантина", чем весной прошлого года. 17% - сказали, что будут делать это меньше, 26% - так же.

52% опрошенных выразили волнения из-за возможности лично заболеть коронавирусом, 47% - не имеют таких опасений. Относительно здоровья своих близких и родных волнуются 83%, не волнуются - 17%.

В целом 68% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении, 22% - в правильном, 10% - не определились.

Опрос проводился методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing --телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%

Теги: #локдаун #опрос #рейтинг
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:28 09.04.2021
Кличко призвал Кабмин ввести общенациональный локдаун

Кличко призвал Кабмин ввести общенациональный локдаун

11:38 09.04.2021
Треть украинцев считают высокой вероятность полномасштабного военного вторжения России в Украину опрос "Рейтинга"

Треть украинцев считают высокой вероятность полномасштабного военного вторжения России в Украину опрос "Рейтинга"

11:33 09.04.2021
"Слуга народа", "Евросолидарность", "ОПЗЖ" и "Батькивщина" продолжают лидировать в рейтинге партий – соцопрос

"Слуга народа", "Евросолидарность", "ОПЗЖ" и "Батькивщина" продолжают лидировать в рейтинге партий – соцопрос

11:24 09.04.2021
Зеленский возглавляет президентский рейтинг и рейтинг доверия среди украинцев - соцопрос

Зеленский возглавляет президентский рейтинг и рейтинг доверия среди украинцев - соцопрос

07:11 08.04.2021
Новый локдаун объявлен в канадской провинции Онтарио

Новый локдаун объявлен в канадской провинции Онтарио

15:34 07.04.2021
Британцы хотят видеть следующим монархом принца Уильяма, а не его отца Чарльза - опрос

Британцы хотят видеть следующим монархом принца Уильяма, а не его отца Чарльза - опрос

13:25 07.04.2021
Вводить тотальный локдаун по всей Украине на данный момент нет нужды – премьер

Вводить тотальный локдаун по всей Украине на данный момент нет нужды – премьер

09:52 07.04.2021
Нацбанк Украины готовит несколько сценариев влияния "карантина красных зон" для макропрогноза

Нацбанк Украины готовит несколько сценариев влияния "карантина красных зон" для макропрогноза

15:31 05.04.2021
Прокуратура во Франции изучает сообщения о тайных люксовых ужинах министров в нарушение антиковидных ограничений

Прокуратура во Франции изучает сообщения о тайных люксовых ужинах министров в нарушение антиковидных ограничений

11:56 05.04.2021
Глава Нацполиции Украины о работе предпринимателей в локдаун: если думаете, что хитрые, то ошибаетесь

Глава Нацполиции Украины о работе предпринимателей в локдаун: если думаете, что хитрые, то ошибаетесь

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киевской области на Броварской окружной автодороге перекинулась цистерна с жидким кислородом, движение транспорта частично ограничено - ГСЧС

Правоохранители проводят следственные действия на Трухановом острове по делу о самозахвате земельного участка – прокуратура Киева

Кабмин создаст рабочую группу по обновлению Соглашения об ассоциации с ЕС – вице-премьер

Кличко призвал Кабмин ввести общенациональный локдаун

Российские наемники возобновили работы по обустройству новых оборонительных позиций вблизи Донецкого аэропорта – украинская сторона СЦКК

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киевской области на Броварской окружной автодороге перекинулась цистерна с жидким кислородом, движение транспорта частично ограничено - ГСЧС

Правоохранители проводят следственные действия на Трухановом острове по делу о самозахвате земельного участка – прокуратура Киева

Парламент Молдовы сформировал комиссию по расследованию обстоятельств похищения в Кишиневе Чауса

Кабмин создаст рабочую группу по обновлению Соглашения об ассоциации с ЕС – вице-премьер

ВАКС избрал меру пресечения второму адвокату, уличенному в получении $ 100 тысяч взятки для дальнейшей её передачи судье ОАСК

Российские наемники возобновили работы по обустройству новых оборонительных позиций вблизи Донецкого аэропорта – украинская сторона СЦКК

Депутаты предлагают на государственном уровне почтить память детей, погибших в результате агрессии РФ против Украины

Трем сотрудникам Нацполиции в Черкасской области сообщили о подозрении в причастности к истязанию подозреваемого в участке

Рабочий погиб во Львовской области во время демонтажа здания

В Украине ожидается сухая и прохладная погода, без осадков

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА