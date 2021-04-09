Более 70% украинцев поддерживают закрытие ресторанов и кафе во время локдауна - опрос

77% украинцев поддерживают закрытие ресторанов и кафе во время локдауна, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 6-7 апреля.

По данным исследования, 63%поддерживают в рамках жесткого карантина закрытие школ, 59% - детсадов.

Закрытие городского и междугородного транспорта не поддерживают почти 70%. Отмечается, что за последний месяц вырос уровень поддержки закрытия заведений питания, образовательных учреждений и транспорта.

Так, 65% опрошенных поддерживают введение "жесткого карантина" (локдауна), 33% - не поддерживают. С начала марта поддержка карантина выросла с 56 до 65%, последних относительно больше среди жителей центра, старшего населения, тех, кто боится заболеть.

55% заявили, что будут больше соблюдать правила "жесткого карантина", чем весной прошлого года. 17% - сказали, что будут делать это меньше, 26% - так же.

52% опрошенных выразили волнения из-за возможности лично заболеть коронавирусом, 47% - не имеют таких опасений. Относительно здоровья своих близких и родных волнуются 83%, не волнуются - 17%.

В целом 68% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении, 22% - в правильном, 10% - не определились.

Опрос проводился методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing --телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%