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11:38 09.04.2021

Треть украинцев считают высокой вероятность полномасштабного военного вторжения России в Украину опрос "Рейтинга"

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Треть украинцев считают высокой вероятность полномасштабного военного вторжения России в Украину опрос "Рейтинга"

Более 30% украинцев оценивают вероятность полномасштабного военного вторжения России в Украину как высокую, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 6-7 апреля.

По данным исследования, 36% опрошенных оценивают вероятность полномасштабного военного вторжения России в Украине как высокую, 31% - как среднюю, 15% - низкую, 12% - говорят, что угрозы нет. По сравнению с декабрем 2018 (когда произошел захват Россией украинских моряков), количество тех, кто считает, что угроза высокая, выросла почти в полтора раза.

Также 68% отметили, что слышали о первом телефонном разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Джо Байденом (21% - много слышали, 47% - что-то слышали), 32% ничего об этом не знают. Так, 50% положительно относятся к этой новости, 35% - нейтрально, 9% - отрицательно.

43% убеждены, что отношения между Украиной и США улучшатся после прихода к власти Джо Байдена (в феврале 2020 таких было 38%), 41% говорят, что они не изменятся, только 6% ожидают ухудшения.

Опрос проводился методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%

Теги: #опрос #агрессия_рф #рейтинг
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