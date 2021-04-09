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11:36 09.04.2021

Рабочий погиб во Львовской области во время демонтажа здания

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Рабочий погиб во время демонтажа здания во Львовской области в результате обвала одной из стен, сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС во Львовской области.

«Во время демонтажных работ на третьем этаже заброшенного кирпичного здания упала часть стены на площади 3 метра квадратных и смертельно травмировала рабочего», --указано в сообщении.

По данным пресс-службы, инцидент произошел 8 апреля в селе Гончары Львовского района.

На место обвала прибыли сотрудники ГСЧС. Они разобрали завал и нашли тело погибшего.

Полиция проводит расследования причин и обстоятельств смертельного случая.

Теги: #гибель #гсчс #обвал #львовская_область
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