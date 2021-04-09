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11:34 09.04.2021

В Украине ожидается сухая и прохладная погода, без осадков

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В Украине ожидается сухая и прохладная погода, без осадков

В ближайшие сутки сухую и прохладную погоду будет определять поле повышенного атмосферного давления.

Как сообщает Укргидрометцентр, в субботу, 10 апреля, в Украине без осадков. Ветер юго-западный, на востоке и юго-востоке страны - северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 9-14° тепла; в Карпатах ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла.

В Киеве в субботу без осадков, ветер юго-западный, умеренный, температура ночью 0-2° тепла, днем 11-13°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 10 апреля самая высокая температура днем (+24,1°) была в 1973 году, самая низкая ночью (-7,2°) в 1929 году.

В воскресенье, 11 апреля в Украине без осадков, лишь днем в Крыму и Приазовье небольшой дождь. Ветер северо-восточный, в западных областях юго-восточный, 5-12 м/с, Температура ночью 1-6° тепла, днем 11-16°.

В Киеве в воскресенье без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 14-16°.

Теги: #погода #укргидрометцентр
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