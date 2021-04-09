Янукович готов принимать участие в судебном процессе о потере Крыма в Верховном суде – адвокат

Беглый президент Виктор Янукович готов участвовать в рассмотрении кассационной жалобы на решения Оболонского районного суда Киева и Киевского апелляционного суда в деле о потере Крыма, которая рассматривается в Верховном суде Украины, сообщил адвокат Виталий Сердюк, представляющий интересы экс-президента.

Как сообщает пресс-служба АО "Aver Lex", в котором работает Сердюк, Янукович даже обратился в Верховный суд с требованием обеспечить его личное участие путем видеоконференции в процессе по рассмотрению указанной жалобы.

По словам Сердюка, личное участие Януковича в судебном процессе позволит ему "считаться законным, непредвзятым и не нарушающим право лица на защиту".

"Уже много раз Виктор Янукович обращался в суды Украины с требованиями обеспечить его личное участие в судебных заседаниях, как в 2016 году это сделал Святошинский районный суд в деле "Беркута". Однако, всегда находились причины для отказов. В деле о потере Крыма и судьи Оболонского районного, и судьи Киевского апелляционного судов, находясь под давлением власти, делали все, чтобы вывести из- под подозрения действительно виновных в трагедии на Майдане и сдаче Крыма, Петра Порошенко, Арсения Яценюка, Александра Турчинова и других лиц, пришедших к власти в результате трагических событий 2014 года. Участие Виктора Януковича в этих судебных процессах разрушило была эту преступную стратегию", - заявил адвокат.

Он также обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием обеспечить в Верховном Суде независимость судебного процесса, а также призвал украинскую власть сделать заседание Верховного суда "открытым и честным".

"И, прежде всего, должно быть дано слово самому четвертому президенту Украины. Только лишь тогда данный процесс сможет считаться законным, непредвзятым и не нарушающим право лица на защиту, гарантированное как Конституцией Украины, так и ратифицированными ею международными конвенциями", - подчеркивается в сообщении.