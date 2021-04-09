События

11:18 09.04.2021

Янукович готов принимать участие в судебном процессе о потере Крыма в Верховном суде – адвокат

2 мин читать
Янукович готов принимать участие в судебном процессе о потере Крыма в Верховном суде – адвокат

Беглый президент Виктор Янукович готов участвовать в рассмотрении кассационной жалобы на решения Оболонского районного суда Киева и Киевского апелляционного суда в деле о потере Крыма, которая рассматривается в Верховном суде Украины, сообщил адвокат Виталий Сердюк, представляющий интересы экс-президента.

Как сообщает пресс-служба АО "Aver Lex", в котором работает Сердюк, Янукович даже обратился в Верховный суд с требованием обеспечить его личное участие путем видеоконференции в процессе по рассмотрению указанной жалобы.

По словам Сердюка, личное участие Януковича в судебном процессе позволит ему "считаться законным, непредвзятым и не нарушающим право лица на защиту".

"Уже много раз Виктор Янукович обращался в суды Украины с требованиями обеспечить его личное участие в судебных заседаниях, как в 2016 году это сделал Святошинский районный суд в деле "Беркута". Однако, всегда находились причины для отказов. В деле о потере Крыма и судьи Оболонского районного, и судьи Киевского апелляционного судов, находясь под давлением власти, делали все, чтобы вывести из- под подозрения действительно виновных в трагедии на Майдане и сдаче Крыма, Петра Порошенко, Арсения Яценюка, Александра Турчинова и других лиц, пришедших к власти в результате трагических событий 2014 года. Участие Виктора Януковича в этих судебных процессах разрушило была эту преступную стратегию", - заявил адвокат.

Он также обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием обеспечить в Верховном Суде независимость судебного процесса, а также призвал украинскую власть сделать заседание Верховного суда "открытым и честным".

"И, прежде всего, должно быть дано слово самому четвертому президенту Украины. Только лишь тогда данный процесс сможет считаться законным, непредвзятым и не нарушающим право лица на защиту, гарантированное как Конституцией Украины, так и ратифицированными ею международными конвенциями", - подчеркивается в сообщении.

Теги: #крым #адвокат #суд #янукович
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:21 09.04.2021
ВАКС отправил уличенного во взятке брата главы ОАСК Зонтова под арест

ВАКС отправил уличенного во взятке брата главы ОАСК Зонтова под арест

20:37 08.04.2021
Суд постановил взыскать с Медведчука 139,5 тыс. грн по делу о запрете книги "Дело Василия Стуса"

Суд постановил взыскать с Медведчука 139,5 тыс. грн по делу о запрете книги "Дело Василия Стуса"

19:40 08.04.2021
Суд отменил постановление ОИК №87 о признании выборов недействительными еще на одном участке – "Опора"

Суд отменил постановление ОИК №87 о признании выборов недействительными еще на одном участке – "Опора"

15:51 08.04.2021
Жмак оспаривает свое увольнение из "Укрзализныци", но суд отказался запрещать Кабмину выбирать нового руководителя компании

Жмак оспаривает свое увольнение из "Укрзализныци", но суд отказался запрещать Кабмину выбирать нового руководителя компании

11:09 08.04.2021
Харьковский окружной админсуд отказался отменить решение об избрании Терехова секретарем горсовета

Харьковский окружной админсуд отказался отменить решение об избрании Терехова секретарем горсовета

13:09 07.04.2021
Верховный суд перенес на 14 апреля рассмотрение дела о выплате компаниям Суркисов $350 млн

Верховный суд перенес на 14 апреля рассмотрение дела о выплате компаниям Суркисов $350 млн

10:48 07.04.2021
Создание финансового суда значительно улучшит ситуацию с платежной дисциплиной – глава НБУ

Создание финансового суда значительно улучшит ситуацию с платежной дисциплиной – глава НБУ

05:30 07.04.2021
Хозсуд Киева назначил заседание по сути дела по искам бывших акционеров входящего в Ferrexpo ПГОКа о возврате им акций на 29 апреля

Хозсуд Киева назначил заседание по сути дела по искам бывших акционеров входящего в Ferrexpo ПГОКа о возврате им акций на 29 апреля

05:30 07.04.2021
Хозсуд Киева назначил заседание по сути дела по искам бывших акционеров входящего в Ferrexpo ПГОКа о возврате им акций на 29 апреля

Хозсуд Киева назначил заседание по сути дела по искам бывших акционеров входящего в Ferrexpo ПГОКа о возврате им акций на 29 апреля

04:33 07.04.2021
Суд приговорил к пожизненному заключению бывшего мужа владелицы одного из салонов красоты за ее убийство

Суд приговорил к пожизненному заключению бывшего мужа владелицы одного из салонов красоты за ее убийство

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Треть украинцев считают высокой вероятность полномасштабного военного вторжения России в Украину опрос "Рейтинга"

Украине стоит ожидать военного противостояния с РФ – замглавы Офиса президента

Хомчак: ВСУ готовы к реагированию на обострение ситуации на временно оккупированной территории и вдоль границы с РФ

Делегация США во главе с атташе по вопросам армии и обороны посетила зону ООС

Киев не примет на веру любую не подтвержденную реальными доказательствами версию по сбитому под Тегераном самолету МАУ - МИД

ПОСЛЕДНЕЕ

Более 70% украинцев поддерживают закрытие ресторанов и кафе во время локдауна - опрос

Треть украинцев считают высокой вероятность полномасштабного военного вторжения России в Украину опрос "Рейтинга"

Рабочий погиб во Львовской области во время демонтажа здания

В Украине ожидается сухая и прохладная погода, без осадков

Украине стоит ожидать военного противостояния с РФ – замглавы Офиса президента

Хомчак: ВСУ готовы к реагированию на обострение ситуации на временно оккупированной территории и вдоль границы с РФ

Госкино заявляет о блокировании YouTube-канала ведомства

Япония решила сбросить очищенную радиоактивную воду с "Фукусимы" в океан - СМИ

В ближайшие дни на некоторых дорогах Киева частично ограничат движение

Делегация США во главе с атташе по вопросам армии и обороны посетила зону ООС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА