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10:51 09.04.2021

Хомчак: ВСУ готовы к реагированию на обострение ситуации на временно оккупированной территории и вдоль границы с РФ

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Хомчак: ВСУ готовы к реагированию на обострение ситуации на временно оккупированной территории и вдоль границы с РФ

Вооруженные силы Украины готовы к реагированию на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей и вдоль границы с РФ, заявил главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.

"Ситуация контролируема, Вооруженные силы Украины готовы к реагированию как на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой области, так и вдоль всей украино-российской границы. На все провокации, все действия противника у нас спланированы соответствующие мероприятия по немедленному реагированию", - сказал Хомчак в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг.

Он отметил, что Украина наблюдает почти с нового года периоды обострения, которые характеризуются увеличением количества обстрелов позиций ВСУ, боевых потерь военнослужащих, количества обстрелов снайперами РФ, попыток противника спровоцировать ВСУ, чтобы они дали огонь в ответ по объектам критической инфраструктуры или по другим важным объектам, таким как населенные пункты, на что ВСУ, понимая всю важность и ответственность, не ведутся.

"Мы наблюдаем увеличение количества обстрелов, адекватное реагирование подразделений военных частей Вооруженных сил есть по всему фронту, и сказать, что сегодня "сжимается кольцо" вокруг Украины - это, наверное, будет преувеличенное определение, потому что за пределами границ Украины мы видим наращивание войск РФ, которые они перемещают из разных уголков России под видом проведения учений. Но сегодня это количество характеризуется тем, что сказать, что уже "сжимается кольцо" и ситуация безвыходная - нет, это не так", - указал Хомчак.

Он подчеркнул, что украинская армия обеспечена и оружием, и боеприпасами для того, чтобы дать соответствующий отпор.

 

Теги: #всу #оос #хомчак
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