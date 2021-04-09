В ближайшие дни на некоторых дорогах Киева частично ограничат движение

На некоторых участках дорог Киева в ближайшие несколько дней ограничат движение транспорта из-за проведения ремонтных работ, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации в пятницу.

Отмечается, что движение ограничат в частности, на Южном мосту, а также на углу улиц Ильенко и Ромоданова.

"С 22:00 9 апреля до 05:00 12 апреля на Южном мосту частично ограничат движение для ремонта деформационных швов… По информации дорожников, старые деформационные швы не выдерживают современной нагрузки и выходят из строя. Поэтому на сооружении выполнят противоаварийные работы на части швов. Работы продлятся в направлении левого берега", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что дорожники будут работать в течение субботы и воскресенья для того, чтобы меньше влиять на движение транспорта, которое будет частично ограничено.

В КГГА также отмечают, что проведение ремонтных работ ожидается и на пересечении улиц Ильенко и Ромоданова.

"11 апреля, с 09:00 до 17:00 на углу улиц Ильенко и Ромоданова частично ограничат движение транспорта… На перекрестке улиц Ильенко и Ромоданова запланировано отремонтировать асфальтовое покрытие. В воскресенье будут обустраивать верхний слой асфальта. Работы по подготовке участка уже выполнены. Во время работ движение будет ограничено частично. Работы будут выполнять на выходных, чтобы меньше влиять на трафик", - подчеркивают в пресс-службе КГГА.