События

10:36 09.04.2021

В ближайшие дни на некоторых дорогах Киева частично ограничат движение

1 мин читать
В ближайшие дни на некоторых дорогах Киева частично ограничат движение

На некоторых участках дорог Киева в ближайшие несколько дней ограничат движение транспорта из-за проведения ремонтных работ, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации в пятницу.

Отмечается, что движение ограничат в частности, на Южном мосту, а также на углу улиц Ильенко и Ромоданова.

"С 22:00 9 апреля до 05:00 12 апреля на Южном мосту частично ограничат движение для ремонта деформационных швов… По информации дорожников, старые деформационные швы не выдерживают современной нагрузки и выходят из строя. Поэтому на сооружении выполнят противоаварийные работы на части швов. Работы продлятся в направлении левого берега", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что дорожники будут работать в течение субботы и воскресенья для того, чтобы меньше влиять на движение транспорта, которое будет частично ограничено.

В КГГА также отмечают, что проведение ремонтных работ ожидается и на пересечении улиц Ильенко и Ромоданова.

"11 апреля, с 09:00 до 17:00 на углу улиц Ильенко и Ромоданова частично ограничат движение транспорта… На перекрестке улиц Ильенко и Ромоданова запланировано отремонтировать асфальтовое покрытие. В воскресенье будут обустраивать верхний слой асфальта. Работы по подготовке участка уже выполнены. Во время работ движение будет ограничено частично. Работы будут выполнять на выходных, чтобы меньше влиять на трафик", - подчеркивают в пресс-службе КГГА.

Теги: #киев #кгга #движение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

05:48 09.04.2021
Кличко: Делаю на своем уровне все возможное, чтобы киевляне получили вакцину

Кличко: Делаю на своем уровне все возможное, чтобы киевляне получили вакцину

02:25 09.04.2021
Во время локдауна 2020 года в Киеве выдали 400 тыс. спецпропусков на транспорт, в текущем - 500 тыс. – Кличко

Во время локдауна 2020 года в Киеве выдали 400 тыс. спецпропусков на транспорт, в текущем - 500 тыс. – Кличко

21:04 08.04.2021
Киевсовет поддержал расширение льгот для предпринимателей, инициированных Кличко

Киевсовет поддержал расширение льгот для предпринимателей, инициированных Кличко

17:16 08.04.2021
Если ситуация с коронавирусом в Киеве не улучшится, локдаун могут продлить до 10 мая - Кличко

Если ситуация с коронавирусом в Киеве не улучшится, локдаун могут продлить до 10 мая - Кличко

10:13 08.04.2021
В Киеве 1848 заболевших COVID-19 за сутки, 48 человек умерли, 717 выздоровели

В Киеве 1848 заболевших COVID-19 за сутки, 48 человек умерли, 717 выздоровели

14:58 07.04.2021
В Киевском метро планируют пересмотреть графики движения поездов на период усиленного карантина

В Киевском метро планируют пересмотреть графики движения поездов на период усиленного карантина

13:21 07.04.2021
Мэр Киева просит Кабмин и Минздрав предоставить доступ к лечению больных COVID-19 киевлян в ведомственных учреждениях

Мэр Киева просит Кабмин и Минздрав предоставить доступ к лечению больных COVID-19 киевлян в ведомственных учреждениях

12:57 07.04.2021
Отопление в Киеве начнут отключать с 10 апреля – Кличко

Отопление в Киеве начнут отключать с 10 апреля – Кличко

12:43 07.04.2021
Киев остается лидером по уровню тестирования на коронавирус – Кличко

Киев остается лидером по уровню тестирования на коронавирус – Кличко

12:36 07.04.2021
В Киеве за сутки выявили 1417 случаев заболевания COVID-19, умерли 45 человек, заполненность коек в больницах превышает 77%

В Киеве за сутки выявили 1417 случаев заболевания COVID-19, умерли 45 человек, заполненность коек в больницах превышает 77%

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Треть украинцев считают высокой вероятность полномасштабного военного вторжения России в Украину опрос "Рейтинга"

Янукович готов принимать участие в судебном процессе о потере Крыма в Верховном суде – адвокат

Украине стоит ожидать военного противостояния с РФ – замглавы Офиса президента

Хомчак: ВСУ готовы к реагированию на обострение ситуации на временно оккупированной территории и вдоль границы с РФ

Делегация США во главе с атташе по вопросам армии и обороны посетила зону ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Более 70% украинцев поддерживают закрытие ресторанов и кафе во время локдауна - опрос

Треть украинцев считают высокой вероятность полномасштабного военного вторжения России в Украину опрос "Рейтинга"

Рабочий погиб во Львовской области во время демонтажа здания

В Украине ожидается сухая и прохладная погода, без осадков

Янукович готов принимать участие в судебном процессе о потере Крыма в Верховном суде – адвокат

Украине стоит ожидать военного противостояния с РФ – замглавы Офиса президента

Хомчак: ВСУ готовы к реагированию на обострение ситуации на временно оккупированной территории и вдоль границы с РФ

Госкино заявляет о блокировании YouTube-канала ведомства

Япония решила сбросить очищенную радиоактивную воду с "Фукусимы" в океан - СМИ

Делегация США во главе с атташе по вопросам армии и обороны посетила зону ООС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА