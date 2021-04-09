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10:15 09.04.2021

Австралия получит еще 20 млн доз вакцины Pfizer от COVID-19

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Австралия получит еще 20 млн доз вакцины Pfizer от COVID-19

Австралия договорилась с компанией Pfizer о поставке еще 20 млн доз вакцины от коронавируса, сообщает телеканал 9News со ссылкой на австралийского премьер-министра Скотта Моррисона.

"Австралийское правительство за ночь обеспечило 20 млн дополнительных доз вакцины Pfizer-BioNTech от COVID-19", - сказал Моррисон.

Ожидается, что дополнительные дозы поставят в четвертом квартале этого года. Таким образом, Австралия всего получит 40 млн доз вакцины Pfizer.

"Это очень хорошие новости, особенно в свете информации, которую мы получили от австралийской технической консультативной группы по иммунизации (ATAGI) вчера вечером", - отметил премьер Австралии.

Группа рекомендовала не делать прививку вакциной компании AstraZeneca людям старше 50 лет. Официально ограничение на применение этого препарата власти Австралии не вводили и, как заявлял Моррисон, не планируют.

Австралия договорилась с AstraZeneca на поставку 53,8 млн доз вакцины от коронавируса. Еще страна гарантировала себе 25,5 млн доз через программу COVAX, а также заключила соглашение с Novavax на 51 млн доз.

С начала пандемии в Австралии заразились коронавирусом более 29,3 тыс. человек, 909 умерли.

Теги: #вакцина #австралия #pfizer
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