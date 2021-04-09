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08:18 09.04.2021

В Украине за сутки зафиксировано 19 676 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 11 221 человек – Степанов

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В Украине за сутки зафиксировано 19 676 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 11 221 человек – Степанов

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 19 676 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 11 221 человек, умерло 419 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"19 676 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 9 апреля 2021 года. В частности, заболели 751 ребенок и 552 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 4 936 человек; летальных случаев - 419; выздоровело – 11 221 человек", – написал Степанов на своей странице в Facebook в пятницу утром.

Днем ранее, 8 апреля сообщалось о 19 419 новых случаях инфицирования COVID-19, 7 апреля было зафиксировано 15 415 новых случаев инфицирования COVID-19, 6 апреля Степанов сообщал о 13 276 новых случаев инфицирования COVID-19, 5 апреля сообщалось о 10 179 новых случаях COVID-19, 4 апреля было зафиксировано 13 738 новых случаев инфицирования, 3 апреля зафиксировали новый количество заболевших – 20 341 новый случай инфицирования COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро пятницы составило 1 823 674 человека, 36 381 пациент скончался, 1 395 104 человека выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (1864), Днепропетровской (1665), Львовской (1639), Киевской (1265) и Харьковской (1194) областях.

За сутки 8 апреля 2021 в Украине привито против COVID-19 18 569 человек. С начала прививочной кампании вакцинировано 353 147 человек.

 

Теги: #статистика #коронавирус
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