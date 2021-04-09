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За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 15 раз открывали огонь по украинским позициям и гражданской инфраструктуре, погиб военнослужащий ВСУ

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За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 15 раз открывали огонь по украинским позициям и гражданской инфраструктуре, погиб военнослужащий ВСУ

За минувшие сутки четверга, 8 апреля, российские наемники на Донбассе 15 раз открывали огонь по украинским позициям и гражданской инфраструктуре на Донбассе, погиб украинский военнослужащий, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 8 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня, из которых 11 обстрелов по позициям украинских защитников, 2 обстрела гражданской инфраструктуры, 1 дистанционное минирование минами ПОМ-2 и 1 факт оборудования противником фортификационных сооружений… Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью", – говорится в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в пятницу.

Украинские военные уточнили, что огонь из артиллерийских установок 122-го калибра, минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия зафиксирован в районе оперативно-тактической группировки "Восток", рядом с населенными пунктами Пески и Водяное на Приазовье.

Вблизи населенного пункта Широкино противник использовал крупнокалиберные пулеметы, а у поселка Невельск - станковые противотанковые гранатометы.

В районе оперативно-тактической группировки "Север", российские наемники открывали огонь из автоматических станковых гранатометов вблизи поселка Луганское.

В штабе подчеркнули, что на обстрелы противника украинские военные открывали ответный огонь.

Кроме того, сообщается, что в районе Водяное противник дважды совершил артиллерийский обстрел гражданской инфраструктуры.

Также, передовыми подразделениями ВСУ зафиксировано проведение инженерных работ по обустройству новых оборонительных позиций в сторону линии разграничения вблизи населенного пункта Широкино, а в направлении поселка Зайцево, противник совершил дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

"По состоянию на 7:00 утра, 9 апреля, обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", – констатировали в штабе.

Теги: #оос #сводка
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