В Турции зафиксирован рекордный суточный прирост зараженных COVID-19 с начала пандемии

В Турции зафиксировано рекордное число зараженных коронавирусом COVID-19 за сутки с начала пандемии.

По данным Минздрава республики, за сутки выявлено 55,9 тыс. новых заражений, из них количество тяжелобольных пациентов составляет 2,3 тыс.

Также за последние сутки полностью выздоровели более 37, 9 тыс. человек, 258 скончались.

Всего за время пандемии в Турции зафиксировано более 3,6 млн случаев заражения коронавирусом, более 33,2 тыс. скончались.