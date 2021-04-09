События

02:25 09.04.2021

Во время локдауна 2020 года в Киеве выдали 400 тыс. спецпропусков на транспорт, в текущем - 500 тыс. – Кличко

2 мин читать
Во время локдауна 2020 года в Киеве выдали 400 тыс. спецпропусков на транспорт, в текущем - 500 тыс. – Кличко

Во время локдауна 2020 года в столице выдали 400 тыс. спецпропусков для проезда в общественном транспорте, в текущем таких документов выдали 500 тыс. Их получили все, от кого зависит обеспечение жизнедеятельности города, заявил мэр Киева Виталий Кличко

"Да. Люди возмущены, люди устали от ограничений. Но, нельзя сегодня вести себя так, будто вируса не существует. В столице ежедневно от коронавируса умирает около 50 человек. Мы все вы видели, что многие люди не хотят соблюдать простые правила, ходят без масок, пытаются без спецпропусков попасть в общественный транспорт. Но для чего тогда вводили ограничения?! В прошлом году, например, город, во время локдауна, выдал 400 тыс. спецпропусков, а сейчас - полмиллиона", – сказал он в эфире программы "Право на власть" на канале 1+1 в четверг вечером.

Он отметил, что такие спецпропуска получили, прежде всего, медики, спасатели, работники социальной сферы, транспорта, торговли, коммунальщики и военные.

Мэр столицы подчеркнул, что пока рано говорить о сроках продления строгих ограничений. По его словам, только на следующей неделе можно будет увидеть их результаты.

"Мы будем исходить из статистики заболеваемости. За минувшие сутки, например, было почти 2 тыс. больных и 48 человек умерли. Надеюсь, что динамика заболеваемости уменьшаться. Но, если рост, - то возможно продление карантина и более строгие ограничения. За неделю мы будем оценивать ситуацию", - подчеркнул Кличко.

 

Теги: #киев #карантин #пропуска
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:04 08.04.2021
Киевсовет поддержал расширение льгот для предпринимателей, инициированных Кличко

Киевсовет поддержал расширение льгот для предпринимателей, инициированных Кличко

17:16 08.04.2021
Если ситуация с коронавирусом в Киеве не улучшится, локдаун могут продлить до 10 мая - Кличко

Если ситуация с коронавирусом в Киеве не улучшится, локдаун могут продлить до 10 мая - Кличко

12:32 08.04.2021
Усиленный карантин во Львове продлен до 19 апреля

Усиленный карантин во Львове продлен до 19 апреля

11:46 08.04.2021
В Чернигове и Тернополе с 8 апреля вводятся дополнительные карантинные ограничения

В Чернигове и Тернополе с 8 апреля вводятся дополнительные карантинные ограничения

10:13 08.04.2021
В Киеве 1848 заболевших COVID-19 за сутки, 48 человек умерли, 717 выздоровели

В Киеве 1848 заболевших COVID-19 за сутки, 48 человек умерли, 717 выздоровели

18:02 07.04.2021
В Харькове с 10 апреля ограничивается время работы сферы обслуживания, общественный транспорт работает в прежнем режиме

В Харькове с 10 апреля ограничивается время работы сферы обслуживания, общественный транспорт работает в прежнем режиме

14:58 07.04.2021
В Киевском метро планируют пересмотреть графики движения поездов на период усиленного карантина

В Киевском метро планируют пересмотреть графики движения поездов на период усиленного карантина

13:21 07.04.2021
Мэр Киева просит Кабмин и Минздрав предоставить доступ к лечению больных COVID-19 киевлян в ведомственных учреждениях

Мэр Киева просит Кабмин и Минздрав предоставить доступ к лечению больных COVID-19 киевлян в ведомственных учреждениях

12:57 07.04.2021
Отопление в Киеве начнут отключать с 10 апреля – Кличко

Отопление в Киеве начнут отключать с 10 апреля – Кличко

12:43 07.04.2021
Киев остается лидером по уровню тестирования на коронавирус – Кличко

Киев остается лидером по уровню тестирования на коронавирус – Кличко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Степанов прогнозирует рост заболеваемости COVID-19 до 25-30 тыс. в сутки в течение 10 дней

Зеленский: представители власти должны регулярно посещать позиции ВСУ на Донбассе

Российские наемники с начала суток 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб боец ВСУ – штаб ООС

Еврокомиссия одобрила проект решения Совета о Совместном авиапространстве с Украиной

Зеленский подписал закон о всеукраинском референдуме

ПОСЛЕДНЕЕ

Американские санкции против РФ следует ждать не раньше следующей недели - Белый дом

В работе Facebook и Instagram фиксируются сбои - портал

Степанов: ГП МЗУ не в состоянии провести закупку вакцины от COVID-19

Поставка Pfizer по механизму COVAX ожидается 14 апреля, первая поставка закупленной вакцины Pfizer ожидается в мае – Степанов

Степанов: закупкой вакцины Pfizer занимается Crown Agents

Степанов прогнозирует рост заболеваемости COVID-19 до 25-30 тыс. в сутки в течение 10 дней

США могут отправить в ближайшие недели военные корабли в Черное море для поддержки Украины - представитель Пентагона

Венедиктова и Денисова обсудили сотрудничество в сфере соблюдения прав человека в местах лишения свободы

Зеленский: представители власти должны регулярно посещать позиции ВСУ на Донбассе

Суд постановил взыскать с Медведчука 139,5 тыс. грн по делу о запрете книги "Дело Василия Стуса"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА