Во время локдауна 2020 года в Киеве выдали 400 тыс. спецпропусков на транспорт, в текущем - 500 тыс. – Кличко

Во время локдауна 2020 года в столице выдали 400 тыс. спецпропусков для проезда в общественном транспорте, в текущем таких документов выдали 500 тыс. Их получили все, от кого зависит обеспечение жизнедеятельности города, заявил мэр Киева Виталий Кличко

"Да. Люди возмущены, люди устали от ограничений. Но, нельзя сегодня вести себя так, будто вируса не существует. В столице ежедневно от коронавируса умирает около 50 человек. Мы все вы видели, что многие люди не хотят соблюдать простые правила, ходят без масок, пытаются без спецпропусков попасть в общественный транспорт. Но для чего тогда вводили ограничения?! В прошлом году, например, город, во время локдауна, выдал 400 тыс. спецпропусков, а сейчас - полмиллиона", – сказал он в эфире программы "Право на власть" на канале 1+1 в четверг вечером.

Он отметил, что такие спецпропуска получили, прежде всего, медики, спасатели, работники социальной сферы, транспорта, торговли, коммунальщики и военные.

Мэр столицы подчеркнул, что пока рано говорить о сроках продления строгих ограничений. По его словам, только на следующей неделе можно будет увидеть их результаты.

"Мы будем исходить из статистики заболеваемости. За минувшие сутки, например, было почти 2 тыс. больных и 48 человек умерли. Надеюсь, что динамика заболеваемости уменьшаться. Но, если рост, - то возможно продление карантина и более строгие ограничения. За неделю мы будем оценивать ситуацию", - подчеркнул Кличко.