Степанов: ГП МЗУ не в состоянии провести закупку вакцины от COVID-19

Госпредприятие "Медицинские закупки Украины" (МЗУ не в состоянии провести такую сложную закупку, как закупка вакцины от COVID-19, считает министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы через Crown Agents закупаем некоторые лекарственные средства , в том числе и вакцины, потому, что наш закупщик ГП МЗУ не в состоянии, я это вам профессионально заявляю, осуществить такую сложную закупку. Комментировать в ФБ это - да, но после комментариев в ФБ вакцина не появляется", - сказал он в эфире программы "Народ против с Натальей Влащенко" в четверг вечером.

"Что касается Crown Agents, то все зависит от того, как с ней работать", – отметил Степанов.

"Если ты хочешь с ней нормально работать, то ты с ней нормально работаешь", - сказал он.

Комментируя условия сотрудничества с Crown Agents и оплату за ее услуги, Степанов отметил, что, согласно договору с британским закупщиком, "там нет ни 6%, ни 5%, ни 3%, это меньше, но это точно имеет определенную конфиденциальность".

Как сообщалось, Степанов сообщил, что Украина закупила 10 млн доз вакцины Pfizer через британское закупочное агентство Crown Agents, первая поставка этой вакцины ожидается в мае.