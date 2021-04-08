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23:50 08.04.2021

Поставка Pfizer по механизму COVAX ожидается 14 апреля, первая поставка закупленной вакцины Pfizer ожидается в мае – Степанов

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Поставка Pfizer по механизму COVAX ожидается 14 апреля, первая поставка закупленной вакцины Pfizer ожидается в мае – Степанов

Первая поставка вакцины от COVID-19 компании Pfizer в рамках механизма COVAX ожидается 14 апреля, первая поставка вакцины Pfizer, закупленной за средства госбюджета, ожидается в мае, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Договор, который подписан между Украиной и Pfizer абсолютно конфиденциальный, он имеет все атрибуты договора по срокам поставки. Все 10 млн доз вакцины будут поставлены до конца 2021 года. Первые поставки предварительно по этому коммерческому контракту мы ожидаем в мае. Поставку Pfizer по COVAX мы ожидаем 14 апреля согласно официальному сообщению COVAX", - сказал он в эфире программы "Народ против" с Натальей Влащенко на телеканале "Украина 24" в четверг вечером.

Степанов уточнил, что в Украине есть все технические возможности для логистики и хранения вакцины Pfizer.

Он отметил, что для вакцинации 70% взрослого насеения Украине нужно 48 млн доз вакцины от COVID-19.

"Все эти вакцины будут в 2021 году. Мы не подписываем договоры по поставкам в 2022 году", - сказал он.

 

Теги: #вакцина #поставки
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