Степанов: закупкой вакцины Pfizer занимается Crown Agents

Вакцина Pfizer в количестве 10 млн доз закуплена через британское закупочное агентство Crown Agents, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Закупкой вакцины Pfizer будет заниматься британское закупочное агентство Crown Agents. Это компания, которой мы платим за логистику и деятельность по доставке. Кто-то должен следить за соблюдением холодовой цепи и заказывать самолеты", - сказал он в эфире программы "Право на власть" на канале 1+1 в четверг вечером.

Степанов сообщил, что первая поставка закупленной вакцины Pfizer может быть в мае.

Кроме того, в ближайшие дни Украина получит 115 тыс. доз вакцины Pfizer, которые будут поставлены в рамках механизма COVAX.

"Предварительно, 14-15 апреля они должны быть в Украине", - сказал он.