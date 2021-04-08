События

22:44 08.04.2021

Степанов прогнозирует рост заболеваемости COVID-19 до 25-30 тыс. в сутки в течение 10 дней

1 мин читать
Степанов прогнозирует рост заболеваемости COVID-19 до 25-30 тыс. в сутки в течение 10 дней

Министр здравоохранения Максим Степанов прогнозирует, что заболеваемости COVID-19 до 25-30 тыс. в сутки в течение 10 дней.

"Мы думаем, что мы будем расти в течение недели – десяти дней в рамках 25-30 тыс. заблевших исходя из того, как развивается эпидемия", - сказал он в эфире прораммы "Право на владу" на канале 1+1 в четверг вечером.

Степанов объяснил рост заболеваемости, в частности, влиянием британского штамма коронавируса.

Он также сообщил, что в западных регионах ситуация с заболеваемостью улучшается, и западные области буду выводиться из красной зоны.

"Завтра мы выводим Ивано-Франковскую область из красного уровня. Они по всем показателям зашли в желтый уровень", – сказал он.

Теги: #коронавирус #прогноз #заболеваемость
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:31 08.04.2021
Ивано-Франковская область в пятницу перейдет в "желтую" карантинную зону - Ляшко

Ивано-Франковская область в пятницу перейдет в "желтую" карантинную зону - Ляшко

19:18 08.04.2021
Суточный прирост новых случаев COVID-19 растет в Молдове

Суточный прирост новых случаев COVID-19 растет в Молдове

18:14 08.04.2021
Рост доли давних случаев в статистике по COVID-19 говорит о меньших темпах реального распространения, чем официального – НАНУ

Рост доли давних случаев в статистике по COVID-19 говорит о меньших темпах реального распространения, чем официального – НАНУ

17:16 08.04.2021
Если ситуация с коронавирусом в Киеве не улучшится, локдаун могут продлить до 10 мая - Кличко

Если ситуация с коронавирусом в Киеве не улучшится, локдаун могут продлить до 10 мая - Кличко

12:21 08.04.2021
В Украине в ближайшие дни – без осадков, к выходным ожидается потепление

В Украине в ближайшие дни – без осадков, к выходным ожидается потепление

09:03 08.04.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 133 млн, число жертв - 2,88 млн - университет Хопкинса

Число заражений COVID-19 в мире превысило 133 млн, число жертв - 2,88 млн - университет Хопкинса

08:32 08.04.2021
В Украине за сутки зафиксировано 19 419 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 10 032 человека

В Украине за сутки зафиксировано 19 419 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 10 032 человека

07:11 08.04.2021
Новый локдаун объявлен в канадской провинции Онтарио

Новый локдаун объявлен в канадской провинции Онтарио

03:03 08.04.2021
На Буковине выявлено 413 новых случаев инфицирования коронавирусом – глава ОГА

На Буковине выявлено 413 новых случаев инфицирования коронавирусом – глава ОГА

13:49 07.04.2021
Степанов прогнозирует преодоление COVID-19 в Украине до конца 2021 года

Степанов прогнозирует преодоление COVID-19 в Украине до конца 2021 года

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: представители власти должны регулярно посещать позиции ВСУ на Донбассе

Российские наемники с начала суток 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб боец ВСУ – штаб ООС

Еврокомиссия одобрила проект решения Совета о Совместном авиапространстве с Украиной

Зеленский подписал закон о всеукраинском референдуме

Если ситуация с коронавирусом в Киеве не улучшится, локдаун могут продлить до 10 мая - Кличко

ПОСЛЕДНЕЕ

Степанов: закупкой вакцины Pfizer занимается Crown Agents

США могут отправить в ближайшие недели военные корабли в Черное море для поддержки Украины - представитель Пентагона

Венедиктова и Денисова обсудили сотрудничество в сфере соблюдения прав человека в местах лишения свободы

Зеленский: представители власти должны регулярно посещать позиции ВСУ на Донбассе

Суд постановил взыскать с Медведчука 139,5 тыс. грн по делу о запрете книги "Дело Василия Стуса"

Командиры ВМС Украины и Эстонии обсудили пути дальнейшего развития двустороннего сотрудничества

На Харьковщине экс-глава сельсовета, требовавший взятку за разрешение на использование недр, предстанет перед судом

Во львовской больнице скорой помощи установили две кислородные станции

Эстония продолжает полностью поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины – МИД Украины

Кулеба призвал наладить регулярный мониторинг прав человека на временно оккупированных территориях

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА