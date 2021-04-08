Степанов прогнозирует рост заболеваемости COVID-19 до 25-30 тыс. в сутки в течение 10 дней

Министр здравоохранения Максим Степанов прогнозирует, что заболеваемости COVID-19 до 25-30 тыс. в сутки в течение 10 дней.

"Мы думаем, что мы будем расти в течение недели – десяти дней в рамках 25-30 тыс. заблевших исходя из того, как развивается эпидемия", - сказал он в эфире прораммы "Право на владу" на канале 1+1 в четверг вечером.

Степанов объяснил рост заболеваемости, в частности, влиянием британского штамма коронавируса.

Он также сообщил, что в западных регионах ситуация с заболеваемостью улучшается, и западные области буду выводиться из красной зоны.

"Завтра мы выводим Ивано-Франковскую область из красного уровня. Они по всем показателям зашли в желтый уровень", – сказал он.