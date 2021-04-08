США могут отправить в ближайшие недели военные корабли в Черное море для поддержки Украины - представитель Пентагона

Вашингтон рассматривает возможность отправки в ближайшие недели военных кораблей в Черное море на фоне усилившегося присутствия российских войск на границе с Украиной, заявил в четверг телеканалу CNN представитель Пентагона.

В соответствии с конвенцией Монтре, США должны за 14 дней оповестить Турцию о намерении прохода кораблей через проливы Дарданеллы и Босфор.

Однако, отмечает телеканал, пока неясно, направил ли Вашингтон соответствующее оповещение Анкаре.

По словам собеседника телеканала, пока в США не расценивают концентрацию российских сил как готовность к наступательным действиям, но выразили готовность ответить, если что-либо изменится.

Представитель Пентагона отметил, что авиация ВМС США продолжает проводить разведывательные миссии в международном воздушном пространстве над Черным морем и следить за активностью ВМФ России, а также за передвижением войск в Крыму.