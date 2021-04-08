Венедиктова и Денисова обсудили сотрудничество в сфере соблюдения прав человека в местах лишения свободы

Генпрокурор Ирина Венедиктова и уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обсудили сотрудничество в сфере соблюдения прав человека в местах лишения свободы.

"В четверг, 8 апреля, в Офисе генерального прокурора состоялась рабочая встреча генерального прокурора Ирины Венедиктов с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой. Во время встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между органами прокуратуры Украины и Секретариатом уполномоченного Верховной Рады по правам человека в сфере соблюдения прав человека в местах несвободы", - сказано в сообщении.

Так, во время встречи был подписан совместный приказ о создании межведомственной рабочей группы по вопросам взаимодействия между Секретариатом уполномоченного Верховной Рады по правам человека и органов прокуратуры во исполнение Меморандума о сотрудничестве между органами и Плана мероприятий по его реализации.

"Подписанный сегодня документ больше консолидирует наши совместные практические усилия", - отметила генеральный прокурор.

Денисова, в свою очередь, отметила важность реализации мероприятий в рамках сотрудничества, в частности, проведение одновременных мониторинговых визитов и проверок в местах лишения свободы. Также она отметила необходимость координации деятельности на уровне областных прокуратур и региональных представительств уполномоченного, а также согласование совместных мероприятий по изменению законодательства в сфере противодействия пыткам.

Отмечается, что с момента сотрудничества было рассмотрено 55 материалов о выявленных нарушениях требований законодательства в местах лишения свободы, поступивших от Офиса омбудсмена и его представителей. По результатам прокурорских проверок внесено 42 документа реагирования, начато 13 уголовных производств.

"Наши прокуроры также в пределах компетенции проводили проверки учреждений лишения свободы и других мест принудительного содержания граждан. По их результатам за 2020-2021 годы внесены почти 9000 документов прокурорского реагирования, привлечено к ответственности 6,4 тысячи должностных лиц, уволено 170 незаконно удерживаемых лиц, приведены в соответствие с законом или отменены 900 актов", - подчеркнула Венедиктова.