Зеленский: представители власти должны регулярно посещать позиции ВСУ на Донбассе

Представители органов власти должны регулярно посещать передовые позиции Вооруженных Сил Украины в Донецкой и Луганской областях, чтобы поддерживать наших защитников, особенно когда на линии соприкосновения наблюдается обострение, заявил Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки на Донбасс.

"Украинские чиновники должны быть здесь. Хотя бы по очереди. Это очень важно. Важно, прежде всего, военным. Важно понимание, что их поддерживает власть, власть не прячется в кабинетах, а находится там, где действительно сложно. Там, где действительно люди - герои. Там, где действительно люди решают судьбу Украины, защищая ее. Кто будет работать в высоких кабинетах, если некому будет защищать страну? ", - цитирует президента его пресс-служба в четверг.

Зеленский отметил, что "сегодня наблюдается обострение ситуации безопасности в районе проведения операции Объединенных сил. Так, по позициям украинских военных ведут огонь вражеские снайперы, что приводит к потерям и травмирования наших воинов".

"Мы проезжаем по всем этим точкам, где за последний период - с 1 января - крупнейшая эскалация и наибольшее количество осложнений с режимом "тишины", наибольшее количество раненых и погибших", - отметил глава государства, добавив, что с начала года погибли 26 украинских воинов.

В частности, он побывал на позициях украинских военных, которые расположены в 80 метрах от противника.

На этом участке фронта украинских защитников постоянно обстреливают вражеские снайперы, территорию вокруг заминировано. Вследствие обстрелов разрушено окружающую инфраструктуру.

Еще на одном участке, который посетил президент, были убиты немало воинов за последние две недели эскалации.

"Очень сложный участок. Четверо наших военных были убиты оккупантами. Еще двое были ранены. То есть шесть человек. К сожалению, была такая ситуация, один военный, помогал и спасал их, погиб, подорвался на мине", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что военные делают все, чтобы защищать украинское государство и обеспечить режим прекращения огня.

"Но мы понимаем, что когда бьют по нашим бойцам и есть погибшие - все понимают, что армия отвечает", - резюмировал президент.