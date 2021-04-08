События

20:31 08.04.2021

Ивано-Франковская область в пятницу перейдет в "желтую" карантинную зону - Ляшко

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Ивано-Франковская область в пятницу перейдет в "желтую" карантинную зону - Ляшко

Ивано-Франковская область в пятницу перейдет из "красной" в "желтую" зону карантинных ограничений в связи с COVID-19, также в ближайшем времени ожидается выход Закарпатской области из "красной" зоны, сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко

"Ивано-Франковская область, скорее всего, завтра будет выведена из "красного" уровня эпидопасности. Они достигли показателей, которые позволяют перевести ее в "желтый" уровень. Закарпатская область также выйдет из "красного" уровня через день-два",- сказал он в эфире "Украина 24" вечером в четверг

.Ляшко добавил, что стабилизация ситуации на западе страны свидетельствует о том, что в среднем рост заболеваемости и выход до показателей "желтого" уровня занимают три-четыре недели.

Замминистра также подчеркнул, что вводить тотальный локдаун по всей стране не планируется, поскольку адаптивный карантин способствует стабилизации ситуации с COVID-19

Теги: #ивано_франковская #коронавирус
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