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19:55 08.04.2021

На Харьковщине экс-глава сельсовета, требовавший взятку за разрешение на использование недр, предстанет перед судом

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На Харьковщине экс-глава сельсовета, требовавший взятку за разрешение на использование недр, предстанет перед судом

Красноградская окружная прокуратура Харьковской области утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего главы одного из сельсоветов Сахновщинского района, подозреваемого в получении взятки за разрешение на использование недр (добычу песка в карьере).

"За предоставление указанного разрешения глава сельского совета требовал 10 тыс. грн. Передача неправомерной выгоды осуществлялась двумя траншами - 3 тыс. грн и 7 тыс. грн соответственно", - сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

Экс-главе сельсовета инкриминируется ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Теги: #взятка #недра #харьковская_область
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